Eva Kalbus läidab Prangli saarel laterna

"Jaan Tätte lugudes on lihtsus ja siiras tõeotsimistung, samas pole ta üleolevalt akadeemiline ja targutav," sõnas lavastaja Eva Kalbus. "Tätte veenab ikka ja jälle, et maailm on meile tõeline kingitus ning rumal oleks elu mitte nautida ning elus olemise üle mitte rõõmu tunda."

Näitleja Andrus Eelmäe kinnitas, et lavastaja Eva Kalbust usaldavad nad kõik väga. "Ta on suunav, toetav ning tal on alati uusi ideid, samas ka täpne ja nõudlik."

Jaan Tätte on "Laterna" žanriks määratlenud rahvalik jant. Lavastaja lisas, et tegu on ühe kauni looga ootusest, kus ootamine kui protsess pakub tõelist kärtsu ja mürtsu. Lugu on tütarlapsest Löörist, kes elab väikesel saarel ning süütab õhtuti mere ääres laterna, lootuses leida tõeline armastus. Hoolimata papa abist otsingutel mööda rannikut ja mamma tarkuseteradest tundub siiski, et armastus jääb tulemata. Ühel õhtul toob papa koju tünni, mille seest kostab kopsimist... Sellest kopsimisest hargnevad edasised sündmused.

Näidendi autor on Jaan Tätte, lavastaja Eva Kalbus, kunstnikud Kaia Tungal, Kamilla Kase, muusikalised kujundajad Indrek Kalbus, Eva Kalbus, liikumised Miika Pihlak, Germo Toonikus, Eva Kalbus. Mängivad Ingrid Noodla, Andrus Eelmäe, Merle Talvik, Germo Toonikus ja Miika Pihlak.

Lavastus esietendub 16. juulil Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi. Lisaks saab "Laternat" näha 19. juulil Põltsamaa Jordani koguduse hoovis, 20.juulil Navi seltsimajas Võrumaal, 21. juulil Purtse jahisadamas, 29. ja 30. juulil ning 12. ja 13. augustil Prangli sadamakuuris, 17. augustil Haapsalu Rannarootsi muuseumis ning 18. augustil Vorsmi rahvamajas.