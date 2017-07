Koolon. Ott Kilusk: kaasaeg sunnib inimesi näitama ennast halvematena kui nad on

Ott Kilusk ütles, et grammatiliselt õigesti kirjutama on ta õppinud viimastel aastatel seoses õpetajatööga.

"Selleks, et kirjutada luuletusi või muud seotud teksti, ei ole konkreetselt õppinud. See on tulnud aja jooksul suurte meistrite töid uurides, oma mineviku peale mõeldes ja maailmas ringi vaadates," sõnas Kilusk, lisades, et ta teab kirjanikke, kes üldse ei loe, aga ka neid, kes loevad väga palju.

"Mulle väga meeldib raamatuga ära kaduda ja siis seda omaette lugeda. See on tõesti juba varajasest lapsepõlvest niimoodi."

Kui Erni Kask viskas õhku Tarkovski mõtte – minevik on õilis, tulevik on räpane –, jooksis Kiluski mõte järgnevat rada mööda:

"See on vist inimesele loomuomane. Juba antiikmaailm jagati kuldseks, hõbedaseks ja pronksiseks ajajärguks, peale mida tuleb siis raua-ajajärk, kus midagi tõelist ei toimugi. Eks me peame kõik omas ajastus kinni hoidma sellest, mis meil on ja mida me saame kullana väärtustada. /---/ Mulle tundub ka praegu niimoodi, et kaasaegne noorus ei ole piisavalt pühendunud ja elab väga pealiskaudset elu, viskab rämpsu maha, eks see tuleb vanusega. Ja siis hakatakse idealiseerima seda, mis on endal olnud. Võib-olla oleme elanud sündmustevaest elu ja siis hakkame seda poeetiliselt võimendama."

Põhikooliõpetajana puutub Kilusk pidevalt kokku õrnas eas noortega.

"Vahepeal nende küünilisus ja hoolimatus on selline asi, mille pärast ma muretsen veel terve õhtu. Teinekord on nad võimelised kirjutama selliseid tekste või rääkima sellist juttu, et härduspisar tuleb silma. Hea inimene on absoluutselt alles, aga olustik, kaasaeg on see, mis sunnib inimesi näitama ennast halvematena kui nad on," tõdes kirjanik.

