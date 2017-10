Ishamel Butlerist ja Tendai Marairest koosnev duo sai alguse 2009. aastal Seattle´is, kus koheselt sõlmiti ka leping kohaliku legendaarse plaadifirmaga Sub Pop, seisab kontserdi tutvustuses.

Butler (kes oli eelnevalt hiphop-maailmas ilma teinud ansambliga Digable Planets) ning Maraire hakkasid koheselt kompama abstraktsuse piiridel kasutades ära džässmuusika mõjutusi ning Aafrika rütmide armastust.

Rütmide ja gruuvide vahepeale aga hakati segama salvestusi erinevatest podcast´idest ning mixtape’idest, tekitades tihti kosmosesse küündivaid heliseinu.

Aastate jooksul on bänd teinud tihedalt koostööd näiteks Flying Lotuse ja Thundercatiga, kellega koos pandi kokku ka supergrupiks tituleeritud WOKE. Lisaks on bänd asutanud liikumise Chimurenga Renaissance, mis on enda alla koondanud kõige innovaatilised VJ-d, moedisainerid ja muusikud Põhja-Ameerikas.

Äsja andis Shabazz Palaces välja lausa kaks uut albumit: "Quazarz: Born on a Gangster Star" ja "Quazarz vs. The Jealous Machines".

Grupi 2014. aastal ilmunud albumit "Lese Majesty" arvustas kultuuriportaalis Florian Wahl.

