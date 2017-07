Avangard galeriis saab läbilõike Raivo Korstniku loomingust

Saaremaalt pärit USA ikoonilise arhitekti Louis Kahni loodud ujuvat kontserdisaali, mis praegu USA-s oma viimast kontsertturneed annab, on püütud pea kümmekond aastat Eestisse osta, ent siiani tulutult. Nüüd aga on laeva eakas omanik teatanud, et kui juuli lõpuks uut omanikku ei leita, läheb see vanarauana lammutusse. Eestlastest "päästearmee" on algatanud viimase katse laev Eestisse ära osta, et see siinsetes vetes kontserte saaks võõrustada, lootuses leida missioonitundega rahastajaid.