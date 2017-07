Saaremaa ooperipäevad avas Rein Rannapi "Nurjatu saar"

Reedel avati Saarema ooperipäevad Rein Rannapi debüütooperiga "Nurjatu saar", mille libreto autor on Andrus Kivirähk ning lavastaja Vahur Keller. Kümnendat sünnipäeva tähistav ooperifestival on sel korral pikem kui tavaliselt ning kestab terve nädala.

"Nurjatu saare" sündmustik toimub tuhande aasta tagusel Saaremaal. See ei ole klassikaline ooper - Rein Rannap on teose üles ehitatud pop- ja rokklauludele, millele on lisatud klassikalist muusikat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Solistid on Marko Matvere, Ott Lepland, Lenna Kuurmaa, Tõnis Mägi, Andrus Albrecht ja Kristel Aaslaid. Kokku on lavastusega seotud üle saja inimese.

"Lauljate hääled ja esitus kõlavad isegi paremini kui ma ette kujutasin, kuigi ma ju teadsin, kes seda laulma hakkavad ja muusika kirjutasingi ju lausa nende häältele mõeldes. Aga nad panevad ju oma elu ja energia sinna sisse, nii et tegelikult on lausa parem kui ma lootsin," rääkis Rannap.

"See on üks segu kahest erinevast stiilivõimalusest - siin on sümfooniaorkester rokkbändiga koos ja see on mingil määral ballaadooper, kus jutustatakse sündmusi. Hetkeks vastandlikud jõud kohtuvad, aga õnneks armastus jääb ikka võitjaks," kirjeldas ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk.

Saaremaa ooperipäevad on kümne aasta jooksul kandnud ette üle 30 ooperi, nende seas vaid kolm Eesti algupärandit: Olav Ehala, Ülo Kriguli ja nüüd Rein Rannapi ooper. Korraldaja Eesti Konserdi direktori Jüri Leiteni sõnul ei vaja Saaremaa enam ooperimaailmas tutvustamist.

"Ooperifestival on suur, keeruline organism ja ooperit üldse liigutada ühest teatrist teise või festivalidele on suhteliselt keeruline. Kuna see masinavärk on nii suur, siis me töötame mitu aastat alati ette ja see peabki olema alati areng, et publik tuleks ooperifestivalile ja ostaks pileteid, mis ei ole võib-olla just mitte kõige odavamad, ja et publik saaks siin elamuse," rääkis Leiten.

Teisipäeval annab esimese etenduse külalisteater Saksamaalt. Esitamisele tuleb Eestis vähemängitud Wagneri "Lohengrin".

Ooperipäevad lõpevad järgmisel laupäeval ooperigaalaga.