Turbas avab uksed mootorispordi muuseum

Peagi avab Harjumaal Turba alevikus uksed mootorispordi muuseum, mille valmimine on aega võtnud kümme aastat. Erinevaid võidusõidumasinaid on nii Nõukogude Liidu kui ka iseseisvunud Eesti ajast.

Endises Ellamaa elektrijaamas on end sisse seadnud mitte ainult Eestis, vaid ka kogu maailmas ainulaadne Mootorispordi muuseum. Eriliseks teeb muuseumi just selle rikkalik kooslus, kus on esindatud masinad motospordi kõikidest harudest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Autosport, autokross, rallikross, ringrada, orienteerumine, veemoto. Me oleme tegelikult nõukogude aja produktid, mil tegeleti hästi paljude asjadega ja seda paljusust me siin ka näitame," ütles muuseumi kuraator Arno Sillat.

Üks muuseumi kroonijuveel on Sillati sõnul Estonia võidusõiduautod, millega mitmed nõukogudeaegsed kuulsad võidusõitjad oma edu saavutasid.

Kui ka viimased eksponaadid kohale jõuavad, on muuseumis 240 autot ja mootorrattast, lisaks hulgaliselt kiivreid, varustust ja karikaid.

Kuigi eksponaatide seas on ka väga rariteetseid masinaid, saab autosid ja mootrrattaid oma käega katsuda ja nende sisse istuda.

Motospordi vahendite kogumist alustas Sillat isa initsiatiivil juba noorena.

"Me oleme töötanud 31 aastat selle peal. Kui me läheme tagasi aastasse 86, siis päris palju selliseid asju kippus vedelema jääma ehk lihtsalt kuskil oli, keegi ütles, et näe mul on, vii see minema ja vii muud asjad ka minema, tee natuke tööd, näe vaeva, vii natuke sodi ka ära ja siis saad selle endale. Tegelikult sellistest asjadest see algas, hiljem võib-olla üht-teist on tulnud ka raha eest osta, üht-teist on toodud ja üht-teist on deponeeritud," selgitas Sillat.

Praegu tehakse muuseumis veel viimaseid täiustusi ning muuseum loodab 22. juuliks uksed kõigile huvilistele avada.