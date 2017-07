Kuus soovitust, mida teha festivalil Mägede Hääl

Upu Endamisi Salamisi helimerre

Enamasti kipuvad kõiksugu festivalisoovitused ikka sinna öise kulminatsiooni poole vaatama, aga tegelikult toimub ka päeval üsna ürituse algul põnevaid ja märkimisväärseid asju. Kell 13:30 ronib Sveta lounge'is pulti Endamisi Salamisi, kelle hüpnootiline helimaastik laseb tantsida, omakeskis uneleda ja nautida vastuolu, sest selline muusika saab tõeks enamasti vaid ööpimeduses.

Vaata kaevanduses kodumaise filmi "Tuhamäed" esilinastust

Noh, kas on üldse vaja midagi rohkem öelda? Festival pakub koos Sõprusega võimalust vaadata kino otse kaevanduses, mille raames toimub ka Ivar Murdi dokumentaali "Tuhamäed" esilinastus. Filmist, keskkonnast ja festivaliõhustikust moodustub üks suur tervik, mis annab sellele seansile hulga lisandväärtusi.

Film "Tuhamäed" räägib kohast, mida tunti kunagi proletariaadi Eldoraado nime all, kuid mis on saanud surma ja laostumise sünonüümiks. Ent siiski, legendid püsivad: päkapikkudest poolkoksimägede otsas, pagulastest maapõues andestust otsimas, öös luusivatest Mercedese-Kauboidest ja imelinnust, kes peab ära põlema, et uuesti tõusta.

Kuula ja katsu sõrmega päris ehtsat kodumaist digiräpparit San Hani

Võib-olla tundub imelik, et kuigi Mägede Hääl festivalil esineb ka Tommy Cash, siis soovitan kuulama minna hoopis San Hanit. Digiräpp on praeguseks hetkeks popmuusika paratamatus ja reaalsus ning kuigi läänes tuleb prääskuvad ja ägisevad räppareid iga päev sajuti juurde, siis Eestis on neist tugev defitsiit. Jah, Soundcloudist võib leida kõiksugu kummalisi noorte tüüpide magamistoakatsetusi, aga San Hani on juba Eesti digiräpi pioneer. Kummaline, eklektiline ja siinsel skeenenel ka võrreldamatu.

Koge Röövel Ööbiku hullumeelsust

Kui mõnel festivalil esineb Röövel Ööbik, siis peaks kiiremas korras pileti ära ostma ja juba aegsasti lava ette ronima, sest need tüübid ei viitsi väga tihti kodust välja ronida, et koos muusikat teha. Ja kui nad juba korra tulevad, siis virutavad nad seda tugevamalt. Ega seda ei tasu loota, et tuntud hitte kuuled, pigem voolab lavalt totter improudu, mis aga kütkestab samavõrd.

Need õnnelikud inimesed, kellel on viimasel ajal seda hullust olnud õnn näha, kinnitavad, et Tõnu Pedaru oma veiderdava vokaali ja pohhuismisarmiga on ikka veel Eesti ägedaim laulja-bändiliider. Tehke ülejäänud festivali aja mis te teete, aga vot sellest ärge ilma jääge.

Võta uus päev Ajukaja saatel vastu

Vahel ikka juhtub, et kuidagi tiksud ja kulged, võtad veel ühe õlle, jääd mõtteisse, ajad juttu, vajud tantsumuusika sohu ning äkitselt ongi juba päike kõrgel taevas ja uus päev käes. Mägede Hääl premeerib neid kõige kangemaid ja vägevamaid festivalitajaid aga hästi - kui õhtupäikese käes sai kuulda Raul Saaremetsa Röövel Ööbiku taustal, siis hommikul kell 5 astub ta plaadimängijate taha üksi ning aitab oma kinemaatilise tantsumuusikaga uue päeva hästi vastu võtta.

Naudi suve

Vaatamata sellele, et Mägede Hääl pakub kuulamiseks kümneid ja kümneid artiste, siis võiks vahepeal lihtsalt aja maha võtta. Ära näe vaeva, et iga artisti näha, jäta vahepeal kolm-neli tükki kuulamata, viska lihtsalt kuhugi pikali ja võta päikesevanne. Umbes kolmandat korda sel suvel peaks väljas isegi küllalt ilus ilm olema - millal veel tekib võimalus seda nautida kaevandusmuuseumis?