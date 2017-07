Tanel Jonas: "Roosi nimi" on lugu otsimisest ja leidmisest

Vanemuise teatri lavastus toob vaatajate ette 14. sajandi benediktlaste kloostri, milles hakkab arenema pikk kuritegude ahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lavastaja Tanel Jonase sõnul on "Roosi nimi" lugu otsimisest ja leidmisest. Iha otsida ja iha leida tõde olid inimest käivitavad jõud nii 14. sajandil kui ka praegu, tõdes Jonas.

"See on ajastute ülene tekst. See algmaterjal räägib väga spetsiifilisest ajastust, 14. sajandist väga spetsiifilisest kohast - benediktiini kloostrist. Aga see, millest see lugu ise räägib, need probleemid, millega inimene tegeleb seal ajas, nende probleemidega tegelevad inimesed täna täpselt sama moodi nagu tol ajal," märkis Jonas.

William Baskerville'i rolli tegev Andres Mähar ütles, et umbes 15 aastat tagasi, kui ta esimest korda romaani luges, paelus see teda oma stiili ja teemaga. "Ma arvan, et need samad asjad kajastuvad väga ilusti ka meie lavastuses. Nii banaalselt, kui see ka ei kõla, otsitakse ikkagi tõde. Igal tegelasel on siin natuke erinev tõde," ütles Mähar.

"Mul on tunne, et see elu tihtilugu ongi sedapidi, et tihtipeale sa hakkad midagi otsima ja siis sa leiad selle otsimise käigus hoopis midagi muud ja nii see käibki. Katsu sellega rahul olla, mis sa oled leidnud ja mine sellega edasi," arvas Jonas.

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits ja muusikaline kujundaja Priit Strandberg.

"Roosi nime" mängitakse juulis 10 korda.