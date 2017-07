Keelesäuts. Eeskiri oma asutusele või teistele?

Seletavas sõnaraamatus seisab, et ülene on millestki ülalpool või väljaspool olev või toimuv. Sama väidab ka ÕS, mis peab selle ülese asemel mõnikord paremaks väljendada end täpsemalt, näiteks riikideülese koostöö asemel rahvusvaheline koostöö jne.

Minu tänase säutsu mõte hakkas idanema siis, kui kuulsin üht inimest rääkimas, kuidas nad töötavad välja organisatsiooniülest eeskirja. See organisatsiooni- või asutuseülene läbis kogu ta intervjuud, sestap sain aru, et tegemist ei olnud juhusliku vääratusega. Niimoodi väljendatuna jättis kõneleja mulje, et nad kavatsevad kippuda nende eeskirjadega oma asutusest välja teiste pärusmaale ehk teevad neid eeskirju sootuks oma organisatsioonist väljapoole.

Jutust tuli siiski välja, et need on mõeldud ikka nende oma asutuse jaoks. Saan aru, et rääkija mõtles üleorganisatsioonilisi eeskirju või kogu asutust hõlmavaid eeskirju või lihtsalt asutuse eetikakoodeksit. Hea oleks siis nii ka öelda, et teist valesti aru ei saadaks.

