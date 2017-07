Karin Kalmani isikunäitus keskendub puupõletuse tehnikale

Karin Kalman pühendab uue isikunäituse puupõletuse tehnikale keraamikas ning oma isiklikele rännakutele erinevate põletusahjude juurde.

Ühelt poolt on maa, vee, puu ning tule looming kunstnikule ammendamatuks inspiratsiooniallikaks, teisalt aga on need ka tööde teostamise otsesed vahendid: maa annab materjali, vesi ja tuli tööriistad, puit energia ja glasuuri.

Näituse üks osa on kollaaž erinevates puuahjudes põletatud töödest, kus rõhk on glasuurimata savipindade mängul, tule tööl ja erinevate savide kooskasutusel, kuhu kontrasti loomiseks on lisatud valge ja õhuline portselan (puu-, elektri- või gaasipõletus).

Näituse teine osa koosneb treitud portselanpeekrite sarjast, mis põletatud paari aasta jooksul erinevates puuahjudes või gaasipõletuses. Tulemusest saab näha, kui erinevaid ning kordumatuid efekte võivad anda ühed ja samad glasuurid.

Kalman soovib näitusega tähistada oma puupõletusega tegelemise praktika 20. aastat ja kulgemist läbi aja koos sellega.

Karin Kalman on lõpetanud ERKI keraamika eriala 1986.aastal. Näitustel nii Eestis kui välismaal on ta esinenud alates 1985. aastast. Ta on Eesti Kunstnike Liidu liige (alates 1992. aastast) ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud aastast 1993.