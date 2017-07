Mextonia tõi avalikku linnaruumi 50 uut seinamaalingut

60 vabatahtlikku tänavakunstnikku Eestist ja maailma eri paigust maalisid Eesti kultuurilisest identiteedist inspireerituna 50 seinamaalingut üle Tallinna ning koostöös festivaliga Stencibility lisaks ka Tartus, Viljandis ja Ahtmes. Festivali korraldamine oli mehhiklaste kingitus Eesti 100. juubeliks ning sedapuhku tuli festivali ajaks Mehhikost Eestisse 16 Mehhiko kunstnikku ning üheksaliikmeline korraldusmeeskond. Lisaks osales festivalil tunnustatud rahvusvahelisi tänavakunstnikke ka Hispaaniast, Uus-Meremaalt ja Kanadast.

"Oleme väga õnnelikud nähes lõpptulemust ning kuuldes osalejate, seinaomanike ja möödakäijate tagasisidet valminud teostele, nähes nende nägudel rõõmu ja tänulikkust. Kuigi festival on tehniliselt lõppenud, siis teatud mõttes on see alles algus. See, et üle 30 andeka Eesti ja teine samapalju külalistänavakunstniku pühendas enda aega ja annet, selleks, et teha Eestile kingitus, see hakkab siin alles vaikselt kohale jõudma," ütles Sigre Tompel, Mextonia festivali eestipoolne korraldaja.

Ta lisas, et tänavakunstnikud töötasid ennastunustavalt ööd ja päevad, hoolimata suurest tuulest ja jahedast ilmast, et väljendada armastust ja hoolivust oma kodumaa ja Eesti vastu. "Selle põlvkonna käes on meie tulevik ja ma tunnen tulevikku sellistes kätes palju kindlamalt. Sõltumata takistustest, mis meil festivali ettevalmistuste teel olid, on siiski Eesti demokraatlik riik, kus headele ja armastusega täidetud tegudele on ruumi," lisas Tompel.

Mextonia manifesti-järgselt on kõik maalingud loodud eesmärgiga rääkida siinse põlisrahva sümbolitest, seda nii kohalike kui ka külaliskunstnike silma läbi, viies sellega Eesti kultuuri maailma. Kohal oli ka maailmakuulus New Yorgist pärit fotoajakirjanik Martha Cooper, kes on tänavakunsti ajalugu ja arengut kajastanud läbi 40 tegevusaasta. "Mis mulle Mextonia puhul tõeliselt muljet avaldab, on see, kuidas vaid käputäis inimesi on suutnud tulla välja erilise ideega ning selle ka ellu viinud; tuua kõik siia kohale, leida seinad, hankida vajaminevad load ning see kõik rahastada. See näitab meile kõigile, et me suudame oma unistused ellu viia. See on midagi sellist, mis on mulle väga inspireeriv," rääkis Martha Cooper.

Mextonia festival toimus 14.-22. juunini. Mextonia töödega saad tutvuda SIIN.