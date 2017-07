Kirjastus ;paranoia esitleb Freddy Grenzmanni esikluulekogu "Sigalind"

Avalik esitlus toimub Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi auditoorimis kell 18 osana festivalist TOLM ’17. Autor kohtub publikuga ja jagab autogramme.

Freddy Grenzmann (1972) on Eesti punkmuusik ja rockpoeet, tuntud kui ansamblite Anonüümne AK ja Psychoterror vokalist ning juhtfiguur. Alates 1984. aastast on ta kirjutanud rohkel arvul enamasti laulutekstidena kasutatud punkluulet. Erinevalt kirjandusvaldkonnale rohkem tuntud Tõnu Trubetskyst ja Villu Tammest jätkab ta aktiivset loometegevust ka kaasajal. Ta on ühe subkultuuri ja elutunnetuse kirgas väljendus.

Raamatu on koostanud Hasso Krull.

"Ta on üks pungimaid mehi, keda ma kunagi näinud olen. Peale selle on ta ka Juhan Liiv ja Tõnis Mägi, nende kahe tüübiga olen ikka armastanud teda kõrvutada. Laulu sisse mineja nagu Mäks ja ullikesest luuletaja nagu Liiv, kelle tekstid tunduvad esmapilgul täiesti totakad, aga mõjuvad, saab kätte täpselt selle tunde, mille ta sinna pani. See on nagu akademism versus impressionism, üks toodab sisuliselt dekoratsioone, aga teine võimast tunnet ja muljet," on öelnud Villu Tamme.

"Sigalind" on kirjastus ;paranoia 35 toode. Raamat on esitlusel müügil hinnaga 10 eurot. Soodushindadega on müügil ka kirjastuse muud tooted.