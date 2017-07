Sirja-Liisa Eelma ja Krista Mölder avavad Haapsalus ühisnäituse

Kahe kunstniku koostöös sündinud väljapaneku keskmes on aja pikendamine ja kohalolu võimaldamine. Läbi korduste ja kujundi minimaalse teisenemise loovad nad olukorra, mis võimaldab mentaalse ja füüsilise paigale jäämise kogemust, seisab näituseteates.

Oma töödes võrdlevad kunstnikud erinevaid ruumilisi dimensioone, samal ajal jälgides nende mõju vaatajale.

Näitus "Vajudes läbi" võib näida tammumisena ühe koha peal ja mõnes mõttes nii ongi. See näitus on pigem kuulamisest, kui teine pole midagi verbaalselt lausumas. Piltidesse on segatud hõbedat, et tuua välja pintslilöökide nägu ning otsitud fotode tumeda ala seest helendit, isegi kui selleks peab tegema pöördvõrdelise tehte.

Näitus jääb avatuks 6. augustini 2017.

Sirja-Liisa Eelma (1973) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala 1996. aastal ja osaleb näitustel alates 1994. aastast. 2016. aastal tunnustati tema loomingut Konrad Mäe medali ja preemiaga. Kunstniku kohaspetsiifilised ja etteantud ruumiga kohanevad näituseprojektid on suunatud näilise visuaalse tühjuse loomisele, mille keskmes on vahendina maalikunst oma paratamatus materiaalsuses. Enamuse tema taieste sisuks on tühjuse kujundi, peatunud hetke või tähendustevaba ruumi motiivistiku rakendamine, mis iseloomustab eriti just kontseptualistliku maalikunsti järjekindlamat tiiba, kelle seeriate tõsiseltvõetavuse tagab nende taustal vaataja silmis lahti rulluv ajalint.

Krista Mölder (1972) on Tallinnas elav ja töötav eesti fotokunstnik, kelle loomingu keskmes on üldistatud ruumi- ja vaatajakogemus, täpsemalt isiklikult kogetud (ja konstrueeritud) vaatamiskogemuse ülekandmine, mille kaudu avaneb vaatajal võimalus samastuda kunstniku pilgu ja meelelaadiga. Krista Mölder on lõpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikooli fotograafiaosakonna (2001), kaitsnud 2004. aastal magistrikraadi Westminsteri Ülikoolis Londonis fotograafia erialal ning 2006. aastal Eesti Kunstiakadeemias. Krista Mölder oli 2016. aasta Köler Prize’i nominent. Mölder osaleb näitustel alates 2000. aastate algusest. Tema viimaste aastate olulisemad isikunäitused on "Kohalolu" koostöös Neeme Külmaga Kunstihoone galeriis 2012. aastal, "Mittekohad" Temnikova ja Kasela galeriis 2013. aastal, "Sina/Sina" koosöös Helena Tulvega Hobusepea galeriis 2015. aastal, Kumu näitus "Arhiivi ja arhitektuuri vahel" (2016) ning väljapanek Köler Prize 2016 nominentide näitusel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Tema foto teosest "Landmarks" kuulub Deutsche Bank kunstikogusse.