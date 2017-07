Režissöör Mihkel Ulk uue põlvkonna filmimaailmast: kino ei kao kuhugi

Ulki käe all valminud mängufilm "Nullpunkt" on esimene Eesti linateos, mis jõudnud ka Netflixi ning on seega kättesaadav filmihuvilistele üle kogu maailma. Samas on Netflix kehtestanud väga karmid reeglid toodangu edastamiseks oma keskkonnas ning seetõttu ei saa filmitegijad kunagi teada, kas või kui palju nende teost üldse vaadatud on. Netflix annab filmi edastastamise õiguse eest fikseeritud tasu ja sellega on nende jaoks jutt lõppenud.

"Huvitav oleks muidugi teada, kus ja kui palju seda vaadatakse," rääkis Ulk Vikerraadio "Huvitaja" saates. "Aga kui Netflixi reeglid on sellised, siis las nad olla. Minu jaoks on lihtsalt oluline see, et seda filmi saab legaalselt vaadata üle maailma. Tegelikult minu arvates piraatluse üks põhjuseid ongi see, et sa ei saa vaadata legaalselt filme, ja muidugi Eesti filme." Režissööri hinnangul on oluline asjaolu, et kui tavaliselt ei ole võimalik Eesti filme erinevates maailmanurkades kinos vaadata, siis interneti vahendusel on nüüd siiski võimalik.

Ulki arvates on Netflixi ja Telia või Starmani laadsed videolevi võimalused väga tänuväärsed, et meiesuguste väikeste riikide filmid saaksid levida. "Mina olen kahe käega poolt, et seda tehtaks ja Eesti filmitegijad sellesse panustaksid," sõnas ta.

Tänapäeval jõuab tänu Netflixile palju originaaltoodangut otse internetti ja ei jõua kunagi kinolevisse, Ulki arvates on tegemist uue reaalsusega, mis siiski vana kuidagi ei ohusta. "Ma arvan küll, et kino ei kao kuhugi ja viimased statistikaandmed ju ütlevad ka, et eestlased käivad järjest rohkem kinodes Eesti filme vaatamas, aga ka Hollywoodi toodangut. Filmirežissöörina võin ma küll öelda, et kunstilist elamust saada ja soovida näha seda audiovisuaalteost sellisena nagu loojad seda soovivad näidata, kvaliteetse heli ja pildiga, siis tasub minna seda elamust siiski kinno otsima eelkõige."

Ulk nentis, et tema jaoks Netflix siiski n-ö teine variant, kuid sellest hoolimata väga tänuväärne. Ta ei näe ka mingit probleemi asjaolus, et filmid lähevad pea samal ajal kinolinastustega kohe ka videolevisse. "Need kaks - kino ja videolaenutus - tegelikult sealt on kaks erinevat klientuuri. Need, kes ei viitsi kinos käia, nende jaoks on see mugavaks tehtud ja nad saavad kodus selle filmi ära vaadata. Kinos käimine on ikkagi selline sotsiaalne sündmus, võtad kätte ja helistad sõbrale, et tule, uus Eesti film, lähme vaatame. Ma ütleksin, et nad ei söö üksteist, see on väga väike osa, publik on erinev."

Loomulikult meeldiks režissöörile, kui tema loodud teoseid vaadataks rohkem siiski kinost.

Legaalsed keskkonnad vähendavad piraatlust

"Kui inimestele on loodud võimalus vaadata legaalselt filme, siis nad seda teevad. Nad teavad, et piraatlus on kuritegu ja filmi hankimiseks internetiavarustest tuleb vaeva näha. Kui see on tema jaoks lihtsaks tehtud ja tuleb natuke selle eest maksta, see raha läheb ju filmitegijate taskusse, siis miks mitte?" arutles Ulk.

Ka "Nullpunkti" esilinastuse nädalal juhtus seik, kus filmi oli võimalik soetada illegaalsel moel internetist. Selle taga oli üks kino endine töötaja, kellel oli siiani ligipääs veel linastumata filmidele.