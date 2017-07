Forum Cinemas Baltic tegevjuht Kristjan Kongo: kodumaised filmid on muutunud kinodes tugevamaks

Kas eestlased on kinorahvas?

Eestlased on kinorahvas, seda võib kindlalt väita, sest eestlased käivad väga aktiivselt kinos. Kui Euroopas keskmiselt käib inimene kinos alla kahe korra aastas, siis Eestis jääb see kusagil kolme korra alla, seega eestlane on tihe kinoskäija.

Kuidas on võrdlusena Läti ja Leedu? Kas on need numbrid sarnased, kas trendid on samad?

Läti, Leedu ja Eesti on väga erinevad turud. Eestis, nagu ma ütlesin, käib inimene kinos ligi kolm korda aastas, kui me vaatame aga Tartut, siis seal käib inimene lausa neli korda aastas kinos keskmiselt. Lätis ja Leedus jääb see number kahe kanti, umbes sama Euroopa keskmisega. Siin on aga ka see, et me ei saa võrrelda ainult seda elanikku, vaid peame vaatama ka infrastruktuuri. Kui Eestis on tulnud kinosid juurde, siis see tõstab kinokülastavust, Lätis-Leedus pole aga kinosid juurde tulnud, see tingib ka selle stagnantse olukorra turul. Ma arvan, et iga uus kino tõstab ka kinokülastusi.

Mis on tinginud selle, et meil linastub meeletult palju uusi filme? See number on praeguseks kordades suurem isegi Soomest, kus on ekraane palju rohkem.

Eestis on tõesti filmide arv väga suur, mis linastub, aga samas on siin ka palju ekraane, kus neid näidata. Siin samas Coca-Cola Plazas on 11 kinosaali, seega me saame näidata rohkem filme kui kuue saaliga kino ning kuna eestlane on kinohuviline, siis ta on nõus vaatama ka nädala jooksul rohkem kui ühe filmi ära. Mida kirevam see programm on, seda kasulikum on see tarbijale.

Eks oma töö on ka levitajatel, Eestis on levitajad väga aktiivsed, meile pakutakse väga palju filme, meile tuuakse väga palju filme ning levitajad on ka nõus neid filme toetama meedias, et see film potentsiaalse vaatajani jõuaks.

Millised on Eestis kinotrendid, mida inimesed kõige rohkem vaatavad? Me näeme, et tabelites on "Kiired ja vihased" ja animatsioonid, aga kas võib mingeid üldistusi teha?

Üleüldiselt kõige populaarsemad on perefilmid ja animatsioonid, praegusel hetkel on kinodes "Mina, supervaras 3", mis saab tõenäoliselt aasta kõige suuremaks filmiks, põhjuseks on kindlasti see, et seda tuleb vaatama kogu pere, mis kasvatab kinokülastuste arvu filmide lõikes.

Teiselt poolt on populaarsed ka kõik action-filmid, nagu ka "Kiired ja vihased", mida mainisite, on Eesti publiku seas väga populaarsed. Kui tuleb järgmine osa, siis see saab jälle sinna kinoedetabelisse, ma olen selles enam kui kindel.

Siiski, mida rohkem perefilme välja tuleb, seda rohkem rahvas kinos käib.

Kui me vaatame kinotööstust, kas on tunda, et on midagi muutumas? Kas tehakse rohkem 3D-filme või ka see hakkab ära kaduma?

3D osas ma ei julge ennustada mingit suurt murrangut, ma arvan, et 3D saab hoo uuesti sisse siis, kui tuleb ilma prillideta 3D. Ma ei tea, millal see tuleb.

James Cameron räägib, et äkki "Avatar 2" juures.

Jah, ma väga ootan seda, see saab olema revolutsiooniline.

Äärmiselt hea meel on selle üle, et kodumaised filmid on muutunud kinodes tugevamaks ja kodumaise filmi osakaal on ka kinokassas kasvanud. Kui me võrdleme praegu Leeduga, siis seal on juba aastaid kodumaine film väga tugev ning kui me vaatame aasta lõpus TOP3, siis Leedus on seal alati ka üks kodumaine film. Eestis me oleme ka sinna jõudnud, meil on olemas "Klassikokkutulek", "Supilinna salaselts" ja "1944", tugevad filmid on tulnud ja õnneks tuleb neid veel. Kodumaised filme tullakse kinno vaatama, see on trend.

Forum Cinemas on liikunud nüüd ka Viljandisse, kus avati kino. Kuidas viljandlased selle vastu on võtnud ning kust selline otsus tuli?

Viljandi kindlasti ei jää ainukeseks kinoks, mida me avasime ja plaanime avada, aga eks see initsiatiiv tuli ka Viljandi meest poolt, see ei olnud ainult meie otsus. Seda sai ka pikalt kaalutud, kas minna Viljandisse või mitte, kus on alla 20 000 elaniku, kogemust eelnevalt ei olnud. Tänaseks võin öelda, et kino on käivitunud üle ootuste hästi ja Viljandi klient on selle kino omaks võtnud. See annab kindlust juurde, et minna teisi linnu avastama.

Kas mingil hetkel võib Netflix ja teised voogedastuskeskkonnad hakata mõjutama kino või need on kaks täiesti erinevat asja?

Netflixi ohust ja hirmust on kinorahvas rääkinud päris pikalt, juba alates sellest, kui Netflix tuli Euroopasse. Kuidas ja kas ta mõjutab, seda on väga raske öelda, kindlasti on Netflix kogunud populaarsust ka Eestist ning seda vaadatakse, eriti just sarju, kuigi sarjade kino otseselt ei konkureeri, aga seal on ka lai filmivalik.

Mina julgen väita, et Netflix on kasvatanud filmi vaatamist kui sellist, inimesed vaatavad filmid ära kinos, aga vaatavad ka Netflixist ka lisaks. Ma arvan, et seal on oma nišš Netflixile ja kinole samamoodi.

Kas Eestis on veel kinode poolt arengupotentsiaali? Kas inimesed saaksid veel rohkem kinos käia?

Inimesed saaksid alati veel rohkem kinos käia. Inimeste kinokülastavus ei sõltu otseselt kinode arvust, see annab võimaluse kinos käia, aga kõik sõltub ikkagi filmides, Seni kuni tehakse häid uusi filme, jätkub kindlasti kinodele ka kliente.