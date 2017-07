Algas 13. Hiiu Folk

Juba Hiiu Folgi avakontserdil kõlas väga mitmekesist rahvamuusikat, näiteks sai kuulda taimest tehtud lehepillimängu Erki-Andres Nuudi esituses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Professionaalsete muusikute kõrval tegid oma etteaste ka Käina Kaunite Kunstide kooli õpilased. "Ühe korra harjutasime eile õhtul ja muidu kodus ma olen päris palju harjutanud," rääkis noor muusik Tormi Lepamaa.

Hiiu Folgi kontserdid toimuvad üle kogu saare. Muusik Aivar Nurmik ütles, et Hiiu Folgi tõeline võlu on laiem kui vaid muusika - tähtis on kogu Hiiumaa eriline atmosfäär.

"Hiiumaa olemine on omaette, Kassari kiigeplats koos oma mere ja rannaga seal ja väikese Kassari saaretirbiga - kõik see tekitab ühise sünergia," selgitas ta.

Hiiu Folk paistab silma sellega, et üritus on alkoholivaba. Korraldaja sõnul on märgata, et paljud Eesti inimesed ei soovi, et igal üritusel voolaksid vägijoogid, ning soovivad peresõbralikumat õhkkonda.

"Tõesti, palju parem on elada tervislikke eluviise hinnates ja mitte tarbida alkoholi sel moel. Kindlasti on ka mõnusamad need vabaõhuüritused, kus sa perega käid ja kus on selgete silmadega inimesed ümberringi," ütles festivali juht Astrid Nõlvak.

Hiiu Folk kestab nädala lõpuni. Festivali lõpetavad pühapäeval Hiiumaa kirikutes toimuvad kontserdid.