Üle 50 noore õpib taas Setumaa pillilaagris uusi lugusid või pille

USA-s Virginias elav, ent suve Setumaal veetev 10-aastane Aksel Grote-Kõomets õpib ookeani taga elades tšellot. Oma elu esimeses pillilaagris soovis ta aga tutvust teha karmoškaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle väga meeldib seda hoida, sest see on mugav ja see ei ole nii raske. See on natuke raske ja see on mugav ja mulle õudselt meeldib," põhjendas ta.

Lisaks karmoškale saab laagris õppida ka kandle ning viiuli ehk kiiga mängu. Kõik pillipalad saavad siin selgeks kuulmise järgi mängides.

"Kui sa noodist pead lugema, siis see harjutab sind mitte pähe jätma. Ja teistpidi on see ka, et kui sul endal tuleb mingi meloodia kõrvu, mõtled, siis sul ei ole ju nooti ees, siis sa saad kohe mängida," selgitas pillimees ja õpetaja Siim Sarv.

Kokku on pillilaagrisse kogunenud enam kui poolsada noort, kelle seas ka palju tähelepanu pälvinud Lõõtsavägilased.

"Siin ongi nii, et teised õpetavad teistele uusi lugusid, nii õpetajad kui ka lapsed. Saabki koosmängu harjutada jämmimise käigus ja lihtsalt mõnusalt koos aega veeta," rääkis Lõõtsavägilaste solist Andres Eelmaa.

Pillilaager on aga palju enamat kui vaid traditsiooniliste setu instrumentide ja pillilugude õppimine - laagri algatajate ja eestvedajate sõnul on neile oluline tutvustada ka maaelu.

"Lapsed ütlevad, et kõiget muust võib loobuda, aga sellest laagrist mitte. Siis meil on see kindel teadmine olemas, et seda on lastele vaja. Meil endal on hästi tähtis, et elu maal säiliks ja see on üks põhiasi, mille pärast me seda laagrit teeme ja enda kodus, siin vanas setu talus," rääkis Rikka Ivvani talu perenaine Sigre Andreson.

Pillilaagri lapsed annavad kontserdi ka reedel algaval Ostrova festivalil.