Telia multimeedia juht Karl Anton: kohalike filmide osakaal videolaenutuses on aina suurem

Avaldame intervjuu Telia televisiooni ja multimeedia valdkonnajuhi Karl Antoniga.

Räägime Telia multimeedia- ja telelahendustest, võib vist öelda, et te olite Eestis selles vallas pioneerid?

Jah, saab nii öelda küll. Me oleme seda pakkunud rohkem kui kümme aastat ning praegu oleme me kindlasti Eesti kõige suurem videolaenutus.

Kust see mõte toona üldse lahti rulluma hakkas? Me mäletame Videoplanetit ja enne seda VHS-laenutusi, mis mingil määral ehk kusagil eksisteerivad, aga suuresti on tänaseks juba kadunud.

Eks sellel ajal tulid paljud asjad tänu sellele, et tehnoloogia võimaldas seda. Täna tooteid arendades me sellest printsiibist enam ei lähtu, aga lihtsalt sellel hetkel tehnoloogia hakkas seda võimaldama ning seetõttu me sellise videolaenutusega ka välja tulime.

Kuidas see on aja jooksul edasi arenenud? Kuidas on inimeste vaatamisharjumused selle tõttu muutunud?

See on muutunud väga-väga palju. Selge on see, et järjest väheneb tavatelevisiooni vaatamine ja suureneb kogu järelvaatamise osa ning videolaenutus moodustab sellest suure osa. See on üks asi, mida oleme täheldanud.

Teine on see, et järjest enam on hakatud kodumaal tegema päris kvaliteetseid filme ning kohalik publik tunneb nende vastu huvi, tegelikult ka kohalike filmide osakaal on oluliselt suurem.

Kui suur huvi on kohalikel filmitegijatel selleks, et lisaks kinolevile nende filmid ka virtuaalses videolaenutuses leviks?

Meie suhted kohalike filmitegijatega on head ja ma julgeks öelda, et me pole tagasi saatnud peaaegu mitte kedagi, kes on meie juurde tulnud. Eesmärk on meil üldiselt lihtne, me üritame kõik filmid, mis meie eetika- ja moraalinormidele vastavad, ikkagi sisse võtta ja oma klientideni tuua.

Millised on video-on-demand arenguprintsiibid? Kas see võib hakata mõjutama ka kinode positsiooni?

Ma ise ei näe, et elektrooniline videolaenutus kino väga ära hävitaks. Need põhjused, miks sa lähed kinno ja see valu, mida sa lähed sinna lahendama, on üks, ning see, miks sa seda kodus vaatad, on teine. Teatud mõttes need komplementeerivad teineteist.

Kui teos on saadaval nii kinos kui ka elektroonilises videolaenutuses, siis tähelepanu filmile on palju suurem ning on palju tõenäolisem, et film jõuab inimeseni just selles formaadis, milles ta seda vaadata tahab.

Ma tean, et siiamaani on paljudel filmitootjatel selline hoiak, et kõigepealt peab film ikkagi kinos olema, pärast seda anname ta videolaenutusse ja siis läheb telesse. Ma saan aru, et seda on tehtud aastakümneid ning seda on raske murda, aga ma julgustaks küll mõtlema seda, et film oleks kohe kõigil platvormidel kättesaadav. Tänu sellele on tähelepanumoment palju suurem ning vaatajaid on lihtsam sinna taha saada.

Usun, et tänu sellele, et Eestis on palju erinevaid elektroonilise videolaenutuse variante, väheneb ka piraatlus, mis kümmekond aastat tagasi oli väga aktuaalne.

Videolaenutus kasvab umbes kümme protsenti aastas ning üks asi, mille arvelt ta kasvab, on piraatlus, sest videolaenutus on lihtsalt nii mugav. Kusagilt internetist midagi alla laadida ning arvutit kuhugi ühendada on palju keerulisem kui lihtsalt minna ja maksta see suhteliselt väike raha.

Kindlasti on muutumas ka inimeste hoiak ja eriti veel kodumaiste filmide puhul, inimesed üldiselt saavad aru, et kõigi nende asjade tegemine maksab ning seetõttu on nad omakorda valmis ka filmitegijatele veidi maksma.

Teie teine teenus Foxplay lähtub teisest punktist. Kui siiani oleme rääkinud filmidest, siis väga oluline osa audiovisuaalses kunstis on tänapäeval ka sarjadel.

Üldiselt tundub mulle ka endale, et see tööstus rahvusvaheliste suurkontsernide eestvedamisel liigub filmist rohkem sarjamudelile üle. Mulle tundub see loogiline, sest põhjus on lihtne. Kui sa teed sarja, siis sa saad olla vaatajate ees võib-olla aastaid, mis tähendab nii stabiilsemat ja mõistlikumat tulu tootjale, näitlejale, levitajale ja edasimüüjale. See on äriline põhjus, miks see sinnapoole läheb.

Teisest küljest on sarjaga võimalik ka karakter rohkem lahti mängida, teda palju rohkem avada. Kindlasti on see ka vaatajale huvitavam.

