Priit Kuuse ülevaade eesti muusikutest rahvusvahelistel suvefestivalidel

Heinakuul ehk juulikuul kohtab Eesti muusikuid ja eesti muusikat taas paljudel rahvusvahelistel festivalidel. Juulikuu on muusikapidustuste poolest kogu aasta üks rikkamaid. Eredaimate sündmuste hulgas meie jaoks on trio Trad.Attack! ja Maarja Nuudi ülesastumine 28. juulil maailmakuulsa festivali WOMAD kahel eri laval.

Tänavune juulikuu on toonud meie muusikutele ülesastumisi ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise alguse puhul. Mitmed esinemised saavad teoks koostöös Eesti Kontserdiga.

Juulikuu kahel esimesel päeval andis kaks kontserti Austrias ansambel U:, need leidsid aset festivalil „Musik Theater Tage Wien“ ja toimusid teatris Wien X. Eesti muusikast olid neil kavas Tatjana Kozlova-Johannese „Horisontaalid“ ning Märt-Matis Lille „Mu nuttev hääl on sügistuul“.

Kristjan Järvi dirigeeris 1. juulil Saksamaal Elmau lossis sealse muusikategevuse 100. aastapäeva festivalil Sven Helbigi aina suuremat populaarsust võitvat teost „I Eat the Sun and Drink the Rain“ helilooja kaastegevusel. Eelmise aasta maikuul tutvustasid nad seda koos esmakordselt Berliinis. ERSO järgmise hooaja abonemendis „Tulevikumuusika“ kuuleb Helbigi teost Kristjan Järvi juhatusel ka Tallinnas 2018. aasta maikuus.

Varssavi kuningalossi vabaõhulaval, festivalil „Ogrody Muzyczne“ on aukülalisteks esmakordselt Eesti muusikud, kandes kolmes kavas (3., 10. ja 24. juulil) ette teoseid üheksalt meie heliloojalt. Publiku ette tulevad Eesti Klaveriorkester, ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel ning Vox Clamantis koos instrumentaalansambliga Jaan-Eik Tulve käe all.

Trio Cantores Vagantes astus 5. juulil üles rahvusvahelisel keskaja ja renessanssmuusika konverentsil Praha dominikaani kloostris Tšehhis.

Rahvusvaheliste festivalide rida, kus selle aasta juulis ansambel Trad.Attack! üles astus ja veel astub, on rohkem kui muljetavaldav. Ajavahemikus 6.-29. juulini esinevad nad oma uue plaadi „Kullakarva“ esitlusreisil kaheksas riigis: 6. VII Marokos Agadiris Timitari festivalil, 8. VII Venemaal Šušenskojes festivalil „Mir Sibiri“. Alates 11. VII afišeeritakse reisi Kullakarva/Shimmer Gold Tour & All Europe Round Tour: 11. ja 12. VII Soomes Kaustinen Folk Music Festivalil, 14. VII Lätis Salacgrivas festivalil Positivus, 15.VII tuli MeYouZik Festival Luksemburgis, 21. ja 22. VII Poolas Gdynias Globaltica World Festival, 23. ja 24. VII Itaalias Asiago festival Hoga Zeit ja Arzignano Patchwork Festival. 28. juulil esinetakse festivalil WOMAD – kontsert UK-s Malmesbury Charlton Parkis koostöös BBC Radio 3-ga Charlie Gilletti laval. Poolteist tundi varem on teisel laval Ecotricity Stage oma tunnise kavaga Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv.

Vioolamängija Andres Kaljuste esines soome muusikute keelpilliseksteti koosseisus Helsingi Kammermuusika festivali kahel kontserdil 6.-7. juulil Vanas kirikus ja Balderi saalis (kavas Arnold Schönberg ja George Onslow) ning 27. juulil tuleb ta veel teises koosseisus lavale Cruselli nädalal Uusikaupunkis (kavas Tšaikovski).

Mirjam Tally teos „Soe elu jäämäe jalamil“ oli ettekandel Fääri saarte muusikafestivalil „Summartónar“, kontserdid 7. juulil Suđuroy saarel ning 10. juulil Tórshavnis ja Runavíkis. Esitasid Jože Kotar klarnetil ja Luca Ferrini klaveril.

Paavo Järvi dirigeeris oma kauaaegset orkestrit Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 9. juulil Saksamaal Bad Kissingeni Regentenbausis 32. festivalil Kissinger Sommer. Sama orkestrit juhatas ta ka Kissingeri suvefestivali avakontserdil 16. juunil. 9. juuli kavas oli Felix Mendelssohn Bartholdy kogu muusika Shakespeare'i näidendile „Suveöö unenägu“. Sellist kava on aegu tagasi dirigeerinud ka Neeme Järvi. Nüüdseks saabus Paavo kutsel selleks ettekandeks Bad Kisssingeni ka lastekoor Ellerhein Tallinnast.

Maarja Nuut esines ja esineb juulis kuuel maal, kontserdid enamjaolt festivalidel: 9. juulil Saksamaal Schwerinis (Mecklenburg Vorpommerni festival), 15. juulil Itaalias Milano Teatro dell'Arte triennaalil, 18. juulil Avignoni festivalil, 24. juulil pidustustel Pirineos Sur Hispaanias Huescas, 28. ja 29. juulil väga mainekal WOMADil (World of Music, Arts and Dance) UK-s Malmesbury Charlton Parkis koos Hendrik Kaljujärvega ja Soomes Raahe Jazzil (Raahen Rantajazzit) Ruiskuhuones.

Popkvartett Curly Strings annab kontserte Kanadas. Vancouver Islandi festivalil oli neil neli kontserti, 15. ja 16. juulil Courtenays ning Pictou's The Coste Theatre'is.

Noorte segakoor Vox Populi laulis Itaalias ja lõpetas oma esinemise Sitsiilias Milazzos festivalil ja koorikonkursil InCanto Mediterraneo 15. juulil kulddiplomi ja koguarvestuses teise kohaga, saades ka eriauhinnad Sitsiilia helilooja teose parima esitajana ning parima koreograafia eest. Koori kavas oli ka eesti heliloojate Veljo Tormise, Arvo Pärdi ja Cyrillus Kreegi teoseid. Vox Populi kunstiline juht on Janne Fridolin.

USAs Bostoni naabruses toimuval 49. Newporti kammermuusikafestivalil Rhode Islandil esines 16. juulil viiuldaja Kirsti Kuusk, mängides Bachi Sonaati E-duur BWV 1016, koos vioolamängija Jean-Paul Kressi ning pianist Suzanna Larameega Mozarti „Sinfonia Concertante't“ ning osaledes Schumanni Klaverikvinteti Es-duur esitusel. Kontserdipaigaks oli The Breakers. Samal festivalil tuleb 22. juulil kavas „Nordic Notes“ ettekandele Erkki-Sven Tüüri oopus „Prints“ flöödile ja harfile, esitajaiks Göran Marcusson ja Coline-Marie Orliac.

Saksamaal Rhein Vokal Festivalil on mitu Eesti märki: 20. juulil juhatas Risto Joost festivali avakontserdil Mozarti „Requiemi“ ettekannet (kavas vaid fragment „Requiemist“, veel O. Messiaeni / C. Gottwaldi ning Georg Friedrich Haasi Mozarti „Requiemi“ puudutavad teosed) Koblenzi St. Kastori kirikus, ettekandjaiks SWR sümfooniaorkester ja koor (live video SWR 2 programmis ). 22. juulil St. Blasieni toomkirikus laulab kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel, kavas Heinrich Schützist Max Regerini on ettekandel ka Rudolf Tobiase, Arvo Pärdi, Urmas Sisaski ja Pärt Uusbergi muusikat, 23. juulil Maria Laachi kloostrikirikus (kontsert on välja müüdud), kava nimega „Der Klang Estlands“. Mõlemal kontserdil on esitamisel Erkki-Sven Tüüri „Missa brevis“ ja Tõnu Kõrvitsa „Linnuteelaev“.

EBU 38. folkfestivalil esindab Eestit duo Puuluup (Ramo Teder, Marko Veisson, hiiu kandled, laul), kes astusid üles 20. juulil Tšehhimaal Český Krumlovi Arenal, esinejaid tuli sinna 19 maalt.

Riia Arenal 22. juulil toimuval Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) esmakordsel koorikonkursil „Eurovision Choir of the Year“ esindab Eestit ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Nende võistlusprogramm koosneb ülenisti Veljo Tormise muusikast. Kutsutud on koore üheksast riigist. Samal ajal (16.-23. VII) korraldatakse Riias järjekorras kolmas Euroopa kooriolümpia (European Choir Games), kus Eestit esindab neidudekoor Leelo Külli Kiiveti juhatusel.

Salzburgis 21. juulil algaval festivalil (Salzburger Festspiele) esineb tänavu ka Eesti Filharmoonia kammerkoor. 23. juuli kontserdil (Mozarti matineel) lauldakse Salzburgi Suures Festivalimajas koos Mozarteumorchesteriga. Leedu dirigendi Mirga Gražinytė-Tyla juhatusel on ettekandel Anton Bruckneri Missa nr 2 e-moll, Franz Schuberti „Stabat Mater“ f-moll D 383 ning Mozarti „Ave verum corpus“ KV 618. Koori on ette valmistanud Heli Jürgenson.