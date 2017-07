Saaremaa ooperipäevade eelviimasel õhtul mängiti Verdi "Maskiballi"

Krefeld-Mönchengladbachi teatri peadirigent Mihkel Kütson tõi tänavustele Saaremaa ooperipäevadele Saksamaalt umbes 200 esinejat. Kui neljapäeval täitsid Kuressaare ooperilava "Carmina Burana" lauljad, siis reedel mängiti Verdi "Maskiballi" sakslastele omases võtmes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil toimub tegevus Washingtonis Valge Maja ovaalsaalis ja keldrites. Väike krutski on asja juures hea. Ja teatud paraleele on ka lähiajaloo tegelaskujudega nii kuulda kui ka näha," selgitas Kütson.

Kümne aastaga on Saaremaa ooperipäevad kasvanud ja küpsenud, mis omakorda korraldajatele tähendab, et latti allapoole enam lasta ei saa.

"Peame silmas pidama seda, et oleks nii kurki kui ka torti. Kindlasti ei saa me jätta publikut ilma sellistest ooperimaailma hittidest ja kindlasti me naudime seda, kui juba täna on näha, et järgmise aasta "Traviata" ja "Mustlasparun" täituvad jõudsalt piletiostudega," rääkis Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten.

"Me oleme üritanud ka Moskva Suurt teatrit siia tuua. Nad on käinud kohapeal ära, aga loomulikult nende nõudmised ja võimalused on teistmoodi. Neid, kes tahaksid tulla uuesti, on ikka ja jälle olemas, aga me oleme nüüd kümme aastat üritanud seda teha, et kordumisi ei oleks. Võib-olla ülejärgmisel aastal siis tuleb mõni teater tagasi," ütles ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk.

Arne Mikk, kes on olnud kümme aastat Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht, pälvis ka saarlaste ja kuressaarlaste austuse - nimelt otsustas Kuressaare linnavolikogu nimetada Arne Miku Kuressaare aukodanikuks.