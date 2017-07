Tänavune Ostrova festival jääb viimaseks

Setumaale Ostrova külla on kogunenud pea 2500 inimest, et nautida laupäevani kestvat Ostrova festivali. Järjekorras seitsmes festival jääb sedapuhku aga viimaseks, kuna korraldajad on otsustanud enam pühenduda marjakasvatusele.

Kord aastas on toonud paljude teed tillukesse Ostrova külla, kus seitsme aasta eest tõmmati uuesti käima piirkondlik kultuurielu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tartust allpool tol ajal muusikaüritusi väga ei olnud või olid mingisugused sarjad lõppenud. Aga kuna ise oleme keskmisest suuremad muusikatarbijad, siis oli esimene kirg kohe see, et kindlasti peame siia muusikat ja elu tooma," selgitas korraldaja Neeme Tulp.

Senini ongi festival külastajaid meelitanud nii looduskauniduse, perekeskuse kui ka väga eripalgelise muusikaprogrammiga.

Kahe päeva jooksul astub Ostrovas festivalil üles enam kui 15 artisti, kelle seas nii traditsioonilised leelokoorid kui ka Dagö, Aplesin, Shanon ning oma Setomaa debüüti tegev Winny Puhh.

"Me oleme väga palju ette valmistanud ja seekord meil on ausalt öeldes väga pikk kava. Me oleme akrobaatiliselt ja püromaaniliselt ja igat pidi end ette valmistanud," rääkis Winny Puhhi solist Indrek Vaheoja.

"Ma tean seda kohta, ma usaldan seda kohta, ma usaldan seda rahvast ja siin on alati olnud tore kontsert meil. Kahju, et see kõik otsa saab," ütles Dagö solist Lauri Saatpalu.

Korraldaja sõnul on festival hakanud ennast kordama. Lisaks on tabanud teda uus kirg. "Me oleme siin käima lükanud marjakasvatuse, eelkõige mustsõstrakasvatuse, nii et ma usun, et juba mõne aasta pärast Eestimaa saab sõstraid ja nende tooteid," ütles Tulp.