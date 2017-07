Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatab Salzburgis Mirga Gražinytė-Tyla

Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) on kutsutud esinema Salzburgi festivalile, 23. juulil esinetakse päevasel kontserdil "Mozarti matinee" noore leedu dirigendi Mirga Gražinytė-Tyla käe all.

Koos Salzburgi Mozarteumi orkestriga ja rahvusvahelise solistideansambliga (koosseisus sopran Christiane Karg, tenor Martin Mitterrutzner, bass Michael Nagy) esitatakse Mozarteumi suures saalis Anton Bruckneri Missa nr 2 e-moll, Franz Schuberti Stabat Mater f-moll ja Mozarti "Ave verum corpus".

Mirga Gražinytė-Tyla on 31-aastasena juba jõudnud koostööd teha paljude maailma tipporkestritega. Alates eelmisest hooajast on ta Birminghami Sümfooniaorkestri peadirigent. Aastail 2015-2017 oli ta Salzburgi Landestheater’i muusikajuht, varem olnud ka Gustavo Dudameli assistent, samuti juhatanud Los Angelese Filharmoonikuid, Viini Kammerorkestrit, Taani Rahvuslikku Sümfooniaorkestrit, Leipzigi Raadio Sümfooniaorkestrit ja paljusid teisi tunnustatud orkestreid.

EFK kutsus Salzburgi festivalile Gražinytė-Tyla koos Salzburgi festivali juhtidega. Dirigendi sõnul ei olnud ta varem koori elavas esituses kuulnud, kuid ta on vaimustatud koori salvestistest ning EFK-d on talle palju soovitatud. Salzburgi festivalil on EFK ka varem esinenud: 2008. aastal anti seal kontsert Marc Minkowski juhatusel, samuti on kahel korral esinetud teisel olulisel Salzburgis toimuval festivalil: Mozartwoche’l.

Sel aastal 21. juulist kuni 30. augustini peetavat Salzburgi festivali (Salzburger Festspiele) on korraldatud Mozarti sünnilinnas alates 1920. aastast ning see on kujunenud üheks olulisemaks suvefestivaliks maailmas.