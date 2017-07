Eesti Etno toob kokku noored pärimusmuusikud maailma eri paigust

Niisama kirev, kui on andekate noorte päritolumaa, on ka repertuaar. Eesti Etno traditsioonilised pillilood ja laulud pärinevad erinevatest maadest ja need õpitakse selgeks nädala jooksul. Kõik õpitud oskused pannakse proovile Eesti-tuuril, mis päädib suurel pärimuspeol Viljandi folgil.

Rahva ette astutakse õpitut esitama laupäeval kell 13 Narva Kolledžis, Illuka mõisas, Iisaku Meie kaupluse ees platsil ja kell 19 Sondas Kõrtsikopli kõlakojas "Pärimuse puntra" raames. 26. juulil esinetakse kavaga kell 20 Kõpu laululaval, 28. juulil kell 14 Viljandi pärimusmuusikafestivali Kirsimäe laval ja 29. juulil kell 17 Rohelisel laval.

Etno laagri juhendajad on eesti pärimusmuusikud Merike Paberits ja Lee Taul ning lõõtsamängija Pablo Golder Belgiast, kitarrist Richard Holzmann Saksamaalt ja löökpillimängija Tobias Karlehag Rootsist.

Tänavu 21. korda toimuv Eesti Etno on 16-30 aasta vanustele mõeldud rahvusvaheline muusikalaager, kus kuulmise teel õpitakse eesti ja muude maade pärimusmuusikat. Eesti Etno sai alguse 1997. aastal ja on osa rahvusvahelisest organisatsioonist Jeunesses Musicales International (JMI). Lisaks eri maadest pärit noorte kokkutoomisele on laagrite eesmärgiks pakkuda osalejatele võimalust eksperimenteerida nii kodumaiste kui ka võõraste pärimusmuusikatraditsioonidega. Laagris õpetavad osalejad üksteisele pillilugusid, toimuvad tantsu- ja lõkkeõhtud, väljasõidud, üllatuskülalised ja esinemised Viljandi pärimusmuusika festivali suurtel ja väikestel lavadel.