Saueaugule jõuab lavastus kodutütarde loodusmatkast

Laupäeval, 22. juulil esietendub Saueaugu teatritalus Margus Kasterpalu lavastus "Me olime kodutütred", mille peaosades on Külli Teetamm, Garmen Tabor ja Kristel Leesmend.

Gertrud Larssoni näidend räägib loo sõprusest, mis algas siis, kui peategelased olid kaheksased ja andsid koos kodutütarde vande. Nüüd on nad ligi viiskümmend ja nii erinevad, kui olla saab. Publik kohtub tegelastega, kui nad on oma iga-aastasel traditsiooniks kujunenud loodusmatkal, seekord Eestis. Kogu tegevus toimub Saueaugu teatritalu lähedases metsatukas.

Lavastaja Margus Kasterpalu ütles, et tegemist on huvitavate karakteritega, keda mängivad näitlejannad – Külli Teetamm, Garmen Tabor ja Kristel Leesmend – kohtuvad laval esimest korda. Nad on kodutütardena vandunud, et ei valeta kunagi. Tegelikult valetavad nii, et maa must. Matkasituatsioonis ilmneb nii mõndagi – ega asjata pole autor märkinud näidendi alapealkirjaks "Metsas ei kuule keegi su karjumist".

"Me olime kodutütred" autor on Gertrud Larsson, tõlkija Liis Aedmaa. Lavastaja Margus Kasterpalu, kunstnik Marion Undusk ning muusikaline kujundaja Garmen Tabor.

Esietendus 22. juulil 2017 Saueaugu teatritalus. Järgmised etendused 23., 26., 27., 28. ja 29. juulil.

Etendused toimuvad vabas õhus. Halva ilma korral etendused ära ei jää, vaid toimuvad Saueaugu teatritalu saalis.