Mery Crystal Ra teos valiti maailma 35 parima interaktiivse teose hulka

Ajakiri tutvustab parimaid avalikku ruumi ja arhitektuursesse keskkonda loodud kunstiteoseid üle maailma. Värskes numbris esitlemiseks valiti välja 35 tippdisaini.

Mery Crystal Ra esitles oma interaktiivset klaas-video-multimeedia teost "Light for Peace" UNESCO ülemaailmse valgusaasta lõpuüritusel 2016. aasta veebruaris, kuhu ta valiti ülemaailmse konkursiga tuhandete kunstnike seast.

Näitusest valmis ka videofilm, mis esitatigi CODA Magazine´i korraldatud konkursile. Videofilmi idee ja animatsioonide autor on Mery Crystal Ra, filmi tehnilised teostajad on Anton Jegorov ja Kätlin Luht firmast Videal, teose helikeele on loonud prantsuse helilooja Joann Feynman, filmile luges ingliskeelse teksti peale USA kirjanik ja ajakirjanik Mike Barlow.

Teos koosnes Mery Crystal Ra klaasteoste põhjal valminud animatsioonidest ja interaktiivsest osast, kus vaatajad said oma rahusoove kirjutada puutetundlikule arvutiekraanile. Kirjutatu projitseerus näitusesaalis asuvatele suurtele ekraanidele ja põrandale. Printeritest prinditi samal hetkel need soovid ka paberil välja, mis siis lendasid ruumi. Oma rahusoove sai eelnevalt kunstnikule edastada ka sotsiaalmeedia kaudu.

Mery Crystal Ra on viimastel aastate kuulunud kolme üleeuroopalise konkursi Light in the City/ Northern Light võitjate hulka. Ta on loonud üle 30 monumentaalteose ja esinenud paljudel näitustel üle maailma. Eelmisel aastal valiti Mery Crystal Ra näitus "Parasite Beach" Eesti Kultuuri Koja aasta kultuuriteo konkursil viie auhinnalise teose hulka.

Auhinnatud videofilm: