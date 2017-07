Keelesäuts. Käsitlema, käsitsema, käsitama

"Tänapäevane käsitlus kultuurist on meelelahutuslik." "Haridusteemade käsitus meedias on vildakas." "Vanemad inimesed ei oska nutivahendeid käsitleda."

Kuuldud laused on üsna tüüpilised näited segaduse kohta, mis valitseb seoses sõnadega "käsitlema", "käsitsema" ja "käsitama". Proovime ühe minutiga selguse majja tuua.

"Käsitlus" ja "käsitlema" on kohased näiteks siis, kui räägitakse mõne teemaga tegelemisest või selle arutamisest. Näiteks käsitletakse meedias rahvusvahelise julgeoleku teemat. "Käsitlema" ei tähenda millegi käte abil kasutamist – selleks on sõna "käsitsema". Näiteks on noored inimesed osavad nutiseadmete käsitsejad.

"Käsitama" tähendab aga millestki teatud moel aru saamist, millegi tõlgendamist. Näiteks on väga põnev filmirežissöör Rainer Sarneti käsitus romaanist "Rehepapp ehk November".

Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud "muutunud õpikäsitusest", mida tihtipeale ka "õpikäsitluseks" nimetatakse. Õige on siiski "õpikäsitus", kuna selle mõiste all mõeldakse inimeste arusaamist õppimise tähendusest.

Aeg on otsas, loodetavasti sai selgus majja, vajadusel käsitleme neid sõnu tulevikus veel.

