Kunstihoone galeriis avatakse näitus, mis õpetab nägema

Kas kõik on nii, nagu "nägijad" näevad, mis hetkest nägemine hakkab pimestama? Kuidas õppida või õpetada nägema ja kuidas kirjeldada olukordi, kus nägija ei näe ja pime pole pime? Mis on sotsiaalne pimedus? Miks on pimedad nagu ka sotsiaalselt "pimedad" ühiskonnas erinevatel põhjustel alavääristatud ja "nägijad" ei näe või ei taha näha tõeliselt? – need on vaid osa näituse autorite poolt esitatud küsimustest.

Tallinna Kunstihoone kuraator Tamara Luuk sõnas, et näitus on nii hell kui ka ebamugav.

"Vähemuse puue avab siin kompensatsioonivõimaluste ja tundlikkuse kohatise terava ilu, mis muudab ilmajäetuse teisejärguliseks, ulatub temast kaugele välja, sest on omane ka enamusele. Ja modellide leplik paindlikkus ilmutab end vahel suuremana kui armastajate omavastutuse defineerimisest sündinud etteheited iseendale ja maailmale."

Nii kuulub näituse autorite suurim kummardus Eestis elavate nägemispuudega inimeste vahendusisik Maarja Haamerile ja kõikidele projektis osalenud pimedatele ja nägemispuudega modellidele: Aron Leppik, Maarja Haamer, Vello Vart, Ališer Hožanijazov, Priit Kasepalu, Sülvi Sarapuu, Riho Roosioja, Jekaterina Nekhaeva, Eduard Nekhaev, Kaili Mikk, Mari-Liis Täht, Margo Joost, Sergei Mund, Kai Kuusk, Gerli Kangur, Veronika Sõstar, Jakob Rosin.

Avamisel 28. juulil kell 18.00 esinevad tegevuskunsti rühmitus Laik ja Maarja Haamer performance´iga "Tumetaju".