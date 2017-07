Arvustus. Erakordne filmielamus

Seekordne Ahvide planeedi osa on järjeks filmidele "Ahvide planeedi tõus" (2011) ja "Ahvide planeedi koidik" (2014). Kulunud ja maha käinud ei ole see kindlasti, siit leiab suurepäraseid rolliesitusi, vaataja kõrvu kõlab klassikalise Ahvide planeedi filmide vääriline muusika ja silmi paitavad meisterlikud eriefektid. See on ulmeline sõjafilm, mis keskendub igavikulistele väärtustele nagu sõprus, armastus, peresuhted, au, kättemaks ja andestamine. Oma roll on ka juhusel, heal õnnel.

Film algab momendil, mil sõda ahvide ja inimeste vahel on käinud juba hulk aega, näib, et ahvid on kaotamas, kuid ka inimkonnast on laastava viiruse tõttu alles vaid riismed. Me näeme küll ahvide argielu, portreteeritavat ahvide rühma juhib ahv nimega Caesar (Andy Serkis), inimeste poolelt näeme vaid hulka anonüümseks jäävaid sõdureid ning nende juhti Koloneli (Woody Harrelson). Inimeste poolelt satub juhuse läbi ahvide sekka ka tumm tütarlaps Nova (Amiah Miller).

Inimesed on selles linaloos minetanud oma inimlikkuse, neist on saanud armutud jõhkardid, kuid samas on Kolonel ideaalne militarist, kes üsna täpselt sõnastab selle, mida iga teine inimene sarnases situatsioonis tunneks. Siin pole tunnetele ruumi, arvab Kolonel. Asi on ellujäämises. Sa kas tapad või sind tapetakse.

Ahvid on siin need, kes esindavad inimestes kaotsi läinud tundelist poolt. Nende üldportreele lisab sügavust asjaolu, et osad ahvid on inimestega mestis ning reetnud oma liigikaaslased. Ahvidel on aga varasematestki filmidest tuttav moto, et ahv ahvi ei tapa. Film esitab ühtaegu peenelt ja samas väga lihtsalt palju eksistentsiaalseid tuumküsimusi, mõnikord sõnumit sõnadeta edastades. See on film, millesse saab sügavale sisse minna, kuid see on ka film, mida saab võtta lihtsa meelelahutusena. Kuskile sisimasse jääb selles esitatud filosoofia ikkagi idanema, arvan, et tugeva tundelaengu saab sealt igaüks. Ka see vaataja, kes kinosaalis taskurätikusse nutta ei lörista.

Klassikaline pisarakiskuja see pole, tempo on korralik, hingetõmbeaega seikluste vahel on üsna napilt, sõjafilmile kohaselt on pinge pidevalt peakohal. Õnneks pole siin sisse toodud mingeid suuremaid romantikaliine, keskendutakse ellujäämisele, mõlemal poolel. Mälestustesse ei laskuta, tulevikust ei unistata, kõik toimub hetkes, mis on. Seegi on sõjafilmile kohane.

Veidi kergemat tooni toob filmi ahvtegelane nimega Paha Ahv (Steve Zahn), kes on veidi lihtsameelne, kuid väga siiras ja nii sümpaatne, et tahaks teda patsutada. Tema puhul tuleb eriti teravalt esile see, kui osavalt on ahvide liikumine ja miimika edasi antud ka ilma sõnadeta.

Muidugi ei saa kuidagi mööda hiigelahvist nimega Maurice (Karin Konoval), kes kehastub leitud tüdruku kaitseingliks ja on üldse karja psühholoog ning lohutusingel.

Woody Harrelson teeb taas vaimustava rolli, võiks öelda, et ta on sündinud selliseid osasid täitma. Ta kannab veenvalt türannist iidoli maski ning samas mängib välja ka karmi pinna all väreleva ahastuse ning ebakindluse.

Seiklus on vormistatud kompaktse loona. Ahvid satuvad rünnaku alla, nad jäävad lõksu ning põgenevad. Teekond on võimas ja hingemattev, ilma läägeks muutumata ja liialdustesse laskumata. Filmi saab vaadata ka eraldiseisvalt, ilma et oleks varasemate osadega kursis, kuna eelmistele osadele viiteid ei ole. Seda on vaid õige pisut sissejuhatuses, kuid varasemad sündmused ei ole selles sõjakeerises sugugi olulised.

Märulistseene on, plahvatusi on, surma ja verd ja kannatusi on. Kuid eelkõige pole see mingi sõjataktikaline märul, vaid teekond ellujäämise nimel. Suuri massistseene oluliselt pole, peategelaste grupis on 5-6 liiget, kõik on kergesti jälgitav. Igal juhul on tegemist muljetavaldava saavutusega, mida ei tohiks maha magada. Võimsama elamuse saate kindlasti kinosaalist.