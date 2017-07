Bert On Beats esitleb Viljandi folgi järelpeol uut EP-d

EP pealkiri on sõnamänguline mikstuur globaalsest, nihestunud ning valedes värvides maalitud kliimapildist ja globaalsest bassimuusikast. Global bass on muusika, kus kohtuvad läänest pärinev bassine klubimuusika ja maailmamuusika rütmimustrid. Olgu selleks pinnaseks raadiod Venezuelas või Jaapanis, Briti ringhäälingu BBC One ja BBC 1xtra, Fatboy Slimi, DJ Diplo DJ-setid või Tiesto raadiosaade "Club Life".

"Muusikaliselt on "Global Warning vol. 1" kokkupanemine minu jaoks üks korralik seiklus. Kogu materjal on küll kuulajale uus, aga siit võib leida ka mõningaid töötlusi, mida olen tantsupõrandatel meil ja mujal Euroopa linnades pikalt testinud, ümber teinud, jälle testinud jne. Nüüd panin täiesti uued palad ning pisut uuendatud varasemalt testitud raudvara üheks EPks kokku. Tantsida saab kindlasti. Mõned EP lugudest on juba sõprade poolt mängitud nii Prantsusmaal kui New Yorgis. Sel nädalavahetusel saab kindlasti seda teha Viljandis, folgi järelpeol," lisas Bert On Beats.

Bert On Beats esitleb oma uut EP-d Viljandi pärimusmuusika festivali ametlikul järelpeol Ugala Teatris. Lisaks Bert On Beatsile astuvad kahel päeval üles Adeele Sepp ja Von Kuusk, Meisterjaan ja Silver Sepp ühisprojektiga "Naelapillihullus", Heidy Purga, Sander Mölder, Tarrvi Laamann, Ringo Ringvee ning paljud teised.

Näide tulevalt EP-lt: