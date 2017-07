EKKMi majast saab augustis emotsionaalselt manipuleeriv keskkond

Evelyn Raudsepa kuraatoriprojekt jätkab V Artishoki biennaaliga tõstatatud "kunsti-halli" ehk musta kasti ja valge kuubi kohtumise kontseptsiooni, mis läheneb näitusetegevusele etenduskunstide kaudu.

Seekord võetakse etenduskunstidelt meetodina üle kollektiivsus ja stsenograafia: erinevates kunstivaldkondades (visuaal- ja etenduskunstid, stsenograafia, koreograafia, heli) tegevad kunstikud saavad ülesandeks luua ühiselt EKKMi maja tervikuna hõlmav keskkond.

Ühine temaatiline lähtepunkt kunstnikegrupile on emotsionaalne manipulatsioon. Ühelt poolt on see ülekanne teatri võtestikust: etendusel arvestatakse alati publiku emotsionaalse vastuvõtuga ning püütakse seda suunata ja mõjutada (narratiivi, näitlejatööga) või sellega ka manipuleerida (heli ja valgusega). Teisalt on taustaks tõejärgsele ajastule omane emotsionaalne kommunikatsioon ja manipuleerimine meedias, mis on loonud pildi (hüper)emotsionaalsest ühiskonnast.

Kunstnikud: Liisi Eelmaa, Corinna Helenelund, Krõõt Juurak, Kimmo Modig, Mihkel Tomberg, Sigrid Viir, Julian Weber.

Kunstnikud töötavad ühiselt EKKMi majas kahe nädala jooksul, mille tulemust saab näha alates 5. augustist 10. septembrini.