Kairi Leivo soovitused Viljandi folgiks

Viljandi pärimusmuusika festivalil on juubeliaasta ja sestap on ka peo teema "Uut ja vana". Festival küsis publikult, milliseid folgil käinud esinejaid tahaksite veelkord näha ja rahvas hääletas tagasi Jamaika juurtega jutuvestja Jan Blake’i Inglismaalt, Vene küttebändi Otava Yo ja Tbilisi Gruusiast. Õnneks oli neil kõigil ka see aeg vaba ja vanad sõbrad on taas meiega. Aga tuleb ka uusi sõpru ja näha saab heatahtlikku ärategemist. Näiteks "Pillide duellil" neljapäeva südaööl Aida saalis aetakse karvupidi kokku erinevad rahvapillid ja lastakse neil üksteisega mõõtu võtta. Festivali programm on väga kirju ja igaüks paneb erinevatest kontsertidest ja õpitubadest oma festivali kokku, sest kõikjale ei jõua kunagi ja igal külalisel on ka veidi omamoodi maitse.

A-WA (laupäeval kell 22 Kirsimäe laval)

Väiksest eraldatud Jeemeni juutide kogukonnast Lõuna-Iisraelis pärit õdede Tairi, Lironi ja Tageli muusikas paeluvad üllatavad harmooniad, täiuslikkuseni timmitud kooskõlad ja eriline tunnetus, mille saavad kätte vaid koos laulvad lähedased sugulased.

Kapela Maliszów (reedel kell 18 Tuletõrjehoovis ja pühapäeval kell 16 Kaevumäe laval.)

Festivali teema "Uut ja vana" tuleb hästi välja ka pereansamblites, kus erinevad põlvkonnad koos oma kodukandi muusikat teevad. Kapela Maliszów tuleb väikesest külast Beskiidide mäestikust. Bändi moodustavad multiinstrumentalist Jan Malisz ja tema lapsed. Nende mäng on ehe ja arhailine ja kantud vabadusest. Nad on tõelised Poola pärimuskultuuri hoidjad.

Elof & Wamberg (neljapäeval kell 22 Tuletõrjehoovis)

Ukulele kui uus pill pärimusmuusikas on vallutanud maailma. Ka Eestis on neid pille päris palju, aga oskajaid mängijaid napib. Tänapäeval ei ole ammu enam vahet, millistel pillidel pärimusmuusikat esitada, igal pillil on võimalik seda teha stiilselt ehk toetudes vanade pillimeeste mänguvõtetele. Tobias Elof on maailma kõige esimene ukulelemängija, kes on saanud kõrghariduse just sellel pillil. Nad näitavad selle pilliga nii uut kui vana.

Tobias Elof teeb ka festivalil ukulele õpitoa. Pill kaasa!

Ühe loo lava

Ühe Loo Lava ehk Purjekas on koht, kus kõigil on võimalus üles astuda oma laulu, luuletuse, pilli- või jutulooga. Purjekas on loomelaev ja inspiratsioonisõiduk, mille akustiline puri nihutab silmapiiri metsade ja järvede kohale. Sellel laval pole kindlaks määratud programmi. See kujuneb kohapeal täpselt selliseks, kuidas on festivali õhkkond ja inimesed. Otsi purje ja sinist kastikat ja räägi, laula või mängi oma lugu!

Tantsumaja

Tantsumaja on tore pidu, kus saab oma samme sättida erinevate pillimeeste järgi. Sealt leiab nii külapillimehi kui ka noori pärimusmuusikuid, nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Valige programmist välja oma lemmikpillimehed ja tulge nende järgi tantsima.

Folgimatkad



Ajaloolane ja jutuvestja Ott Sandrak viib festivali kahel päeval muhedatele ja harivatele jalutuskäikudele Viljandi tänavatele ja hoovidesse. Iga jalutuskäik on erinev ja pakub võimalust linna sügavamate soppidega lähemalt tutvust teha. Loodusemees Peep Tobrelutsuga saab kaasa matkata päikesetõusul ja päikeseloojangul, avastada allikaid ning uut ja vana Viljandi linnast.

Festivali õpitoad



Õpitube on festivalil üle kolmekümne ja igale vanusele! Eelteadmised ei ole vajalikud. Võimalus lähemalt mingi pärimusmuusika killuga tuttavaks saada ja vahetult teadjamate käest otse küsida! Kõigil pillimänguhuvilistele soovitame festivalile oma pill kaasa võtta, sest võimalus on õppida nii väikekannelt, ukulelet, parmupilli kui ka Euroopa kuumemaid lugusid ükskõik mis pillil! Isegi siis, kui pilli ei ole, proovima-uudistama tasub ikka tulla! Loomulikult võib igas festivalinurgas pilli mängida ja sõpradega laulu üles võtta.