Selgusid Mercury Prize´i nominendid

Nominendid on (artist ja album):

The xx - "I See You"

Sampha - "Process"

Stormzy - "Gang Signs & Prayer"

J Hus - "Common Sense"

alt-J - "Relaxer"

Blossoms - "Blossoms"

Ed Sheeran - "÷"

Dinosaur - "Together As One"

Glass Animals - "How To Be A Human Being"

Loyle Carner - "Yesterday's Gone"

Kate Tempest - "Let Them Eat Chaos"

The Big Moon - "Love In The 4th Dimension"

Žüriisse kuulub 12 inimest, nende seas näiteks muusikud Lianne La Havas, Jamie Cullum ja Jessie Ware, aga ka kriitikud ja ajakirjanikud. Auhind antakse võitjale kätte 14. septembril. Eelmisel aastal võitis Mercury muusikaauhinna grime-artist Skepta albumiga "Konnichiwa".