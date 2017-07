Selgusid Locarno filmifestivalile valitud Eesti filmid

Gruusia-Eesti koostöö jätkub edukalt ning rahvusvaheliselt tunnustatud Locarno festivali programmi valiti kahe riigi koostööl valminud mängufilm "Ohtlik ema"("Sashishi Deda"). Filmi autor on Ana Urushadze, kes on juba eestlastele tuntud filmirežissööri Zaza Urushadze tütar.

Filmi eestipoolne kaastootja on Ivo Felt produktsioonifirmast Allfilm, mis panustas filmi eelkõige järeltootmisega. Film räägib valikute tegemisest elus ning linastub Locarnos programmis Concorso Cineasti, mis on pühendatud värskete filmirežissööride loomingule.

Avalikkuse ette jõudis ka nimekiri filmidest, mis osutusid valituks Locarno festivali filmitööstuse programmi Esmapilk (First Look). Esmapilk on juba seitsmendat aastat olnud hüppelauaks valmimisjärgus olevatele filmidele. Iseseisvumise sajanda tähtpäeva eel tunnustatakse just Baltimaade kino ning fookuses on Eesti, Läti ja Leedu filmiprojektid.

Kokku valiti osalema kuus filmi, mida esitletakse festivalile kogunenud filmitööstuse tippudele. Eesti filmiprojektidest valiti Esmapilk programmi "Portugal" (rež. Lauri Lagle) ning "Seltsimees laps" (rež. Moonika Siimets).

"On põhjust rõõmustada küll. "Portugal" on enam kui pool aastat enne esilinastust suutnud tekitada märkimisväärse rahvusvahelise huvi. Locarno filmifestivali programmi Esmapilk valituks saada on väga suur tunnustus ning võib osutuda filmi tuleviku suhtes märgiliseks hüppelauaks," rääkisid "Portugali" produtsendid Tiina Savi ja Ivo Felt.

Näitleja ja teatrilavastaja Lauri Lagle debüütfilm "Portugal" on koomiliste sugemetega seikluslik armastuslugu, mille peaosalisi kehastavad tuntud näitlejad Mirtel Pohla ja Margus Prangel. Film valmib filmistuudios Allfilm ning jõuab kinodesse 2018. aasta veebruaris.

"Seltsimees laps"põhineb Leelo Tungla raamatutel "Seltsimees laps" ning "Samet ja saepuru". Film räägib loo kuueaastasest Leelost (Helena Maria Reisner), kelle ema Helmes (Eva Koldits) saadetakse stalinistlike repressioonide käigus aastal 1950 Siberi vangilaagrisse.

Ema tagasi ootav väike tüdruk peab õppima, kuidas jääda iseendaks, vaatamata kodumaal toimuvatele süngetele ja kohati ka tragikoomilistele sündmustele. Film valmib filmistuudios Amrion ning jõuab Eestis kinoekraanidele 2018. aasta märtsis. "Seltsimees laps" on esimene film, mis valmib Eesti Vabariik 100 programmi raames.