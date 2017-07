Pärnu kunstifestivali avab kõrgepinge-näitus

Sel laupäeval, 29. juulil toimub Pärnu linnaruumis IN Graafika/Printmaking IN festivali "Vaikuse torm/Storm of Silence" avamisralli, mis läheb käima kell 16 Pärnu Linnagaleriis Mara Catalani (New York, Hispaania) näituse "KõrgePinge/High Voltage" avamisega.

Näitusel on väljas fotod New Yorgi uue põlvkonna vaatlejatest ja performance-kunstnikest, kes vaidlustavad õigusnorme otsese sekkumisega reaalsusesse. Need kunstnikud ja inimesed jagavad oma kogemusi, pöörduvad äärmusteni, provotseerimaks ennast ja teisi osalema seksuaalsete ja visuaalsete esitustega ning vaidlustades sotsiaalseid norme.

Peale Mara Catalani näituse on esitlemisel Alexa Harringtoni (New York / Florida) näitus "Koduigatsus/Home Sick" ning graafikute ja kujurite näitus "Storm of Silence/Vaikuse torm", kus on esindatud Steve Vanoni, Jaak Soans, Valter Kuni, Vergo Vernik, Taje Tross, Anonymous Boh, Amazing Hancock Brothers, Peeter Allik, Toomas Kuusing, Cannonball Press, Jim Pirtle ja teised.

Selle aasta festivali juhtmotiiviks on "Vaikuse Torm", mis kutsub kunstnikke üles peegeldama nende mõtteid ja vaateid tänapäeva globaalsele kollektiivsele kommunikatsioonile, kus vaikus on muutunud reeglina erandiks.

Linnagaleriist läheb festival edasi Pärnu keskraamatukogusse, kus kell 17 avatakse Läti kunstniku Ieva Naglina väljapanek "Vaikuse vastused/Answers to Silence", Endla teatris on kell 17.30 Tõnis Laanemaa näituse "Kunst — minu elu/L`Art — Ma Vie" avamine, kell 18 toimub Avangard Galeriis üritus "Avangard Gallery presents: Leonhard Lapin 70", kell 18.30 Türmis (Punane torn — Pärnu vanim ehitis XV sajandist) Danel Rinaldo "The ∞ Project" tions, kell 19 Pärnu kunstnike majas "Põhjala tuuled", kunstnike maja suures saalis: "Pandemonium Soup" ehk Rasmus Danø & Dorte Naomi, kunstnike maja väikeses ruumis ja koridorides: Novia Invasion & kujurite näitus "Storm of Silence/Vaikuse torm", milles löövad kaasa Mia Lindqvist, Michel Ruths, Timo Konttinen, Valter Kuni (Jakobstad), Ahti Seppet, Hannes Starkopf.

Kunstnike maja kaaraknaga saalis — IN Graafika läbi aegade: Eric Piper, Jenna Bryan, Curtis Cullen, Curtis Jones, Ryan O'Malley, Marc Brunier Mestas, Tyler Krasowski, Carlos Barberena DelaRocha, Burning Bones Press & Carlos Hernandez, Amber Crimmings, Alley Cat Press, Fatherless, David Menard & Saturated Threads ja paljud teised.

Kell 19.30 - 21 toimub Printmaking IN BBQ (kutsetega) ja kell 21 kultuuriklubis Tempel Diverse Universe Performance Program: Wild Torus, Antibody Corporation — Lal Avgeni "Kara's Dunkelness", Karoline Suhhovi "...näeb Und" ja DJ Kevin Park.

Academia Gustaviana Selts korraldab Pärnu kunstnike majas kunsti- ja loovustöötoad lastele, noortele ja täiskasvanutele, kus linnalaagri formaadis õpetavad osalejaid Pärnu kunstikoolkonna tipptegijad. Viiel päeval toimuvad erinevad töötoad: siiditrükk, puulõige, linoolõige ning joonistamine ja maalimine.

Printmaking IN on ka Tallinnas, kus klubis KUKU toimub Anonymous Bohi "10 New Commandments". Printmaking IN jõuab ka Saaremaale Orissaare vanasse koolimajja üritusega Non Grata "Daydream".