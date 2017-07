Klassikaraadio ülekanded folgilt täna: Vox Clamantis, Verska Naasõ ja Tbilisi

Meesansambel Tbilisi on Eestimaa publikule teada juba varasemast, Viljandi juubelifestivalil on jälle võimalus ülimõjusat meestelaulu nautida. Tbilisi muusikas on korraga kõik - ühel hetkel imeõrn ja südamlik, järgmisel kõmiseb kui kõuepilv.

Kontserdikavas on laule mitmest Gruusia piirkonnast: sõjalaulud, teel olemise laulud, kirikulaulud, karjase- ja pulmalaulud.

Ülekannet Viljandi Pauluse kirikust vahendab Ivo Heinloo.

Ansambel Vox Clamantis ühendab oma muusikas vana ja uue. Olles alati toetunud gregooriuse laulule ning varajasele mitmehäälsusele, kõlab ansambli pea kõikides programmides ka kaasaegne muusika. Värska naiste leelokoor on koos laulnud üheksa aastat. Koori liikmete hulgas on naisi, kes on laulnud seto laule juba lapsepõlvest saadik, aga on ka leelotajaid, kelle tõsisem kokkupuude leeloga on alguse saanud just Värska naiste leelokooris.

Programmi läbivaks teemaks on erinevate traditsioonide põimumine vaimulikus pärandis. Gregooriuse laulu viljelev ansambel Vox Clamantis on dialoogis Värska naiste leelokooriga, kes annab edasi elusat pärimust. Kava läbivaks temaatikaks on vaimulik sõnum, mis kõlab nii Vox Clamantise psalmitekstidel lauldavas vanas ühehäälses liturgilises laulus kui ka seto apokalüptiliste tekstidega leelos.

Ülekannet Viljandi Pauluse kirikust vahendab Marge-Ly Rookäär.