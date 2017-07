Sel aastal kanti ette seitse imekaunist avamängu. Kõlavad Wolfgang Amadeus Mozarti Avamäng ooperile "Võluflööt", Gaetano Donizetti Avamäng ooperile "Elisabetta", Wolfgang Amadeus Mozarto Aminta aaria L’amerò, sarò costante ooperist "Il re pastore”, Veljo Tormise Avamäng nr 2, Richard Wagneri Avamäng ooperile "Tannhäuser", Charles Gounod' Margarethe Juveeliaaria ooperist "Faust", Pjotr Tšaikovski Avamäng – fantaasia "Romeo ja Julia", Hector Berliozi Avamäng "Rooma karneval" op. 9, Aleksandr Aljabjevi "Ööbik”, Antonin Dvořaki Avamäng "Karneval" op. 92.

Vanemuise sümfooniaorkestrit juhatas dirigent Paul Mägi, konferansjee oli Hannes Kaljujärv. Solistidena astusid lavale sopranid Pirjo Jonas, Maria Listra ja Sigrid Mutso.

Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserdiks ehitati Kassitoome orgu suur lava.

"See väärtus, mida see muusika kannab, on hiiglaslik. Ja me tõesti oleme üritanud säilitada seda, et iga aasta viimasel juulikuu pühapäeval kõlab siin just sümfooniline muusika. Ma arvan, et see traditsioon väärib hoidmist, sest kogu maailmas, me teame kogu maailmas selliseid kohti nii Viinis kui väga paljudes teistes kohtades, on see täiesti tavaline asi," rääkis dirigent Paul Mägi "Aktuaalsele kaamerale".