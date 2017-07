Hiiumaa TantsuFestival toob saarele nüüdistantsu ja tantsufilmi

3. augustil kell 19:00 tuleb Kärdla kultuurikeskuses etendamisele Ruta Pakalne ja Laura Kvelsteini lavastus "CONNEXT". Käina kultuurikeskuses mängitakse 4. augustil kell 19:00 Karolin Poska "thank you. you’re welcome. thank you. you’re welcome. thank you".

Poska lavastus tegeleb hetkega, mil etendus on läbi ja publik aplodeerib: millised rütmid ja liikumised seal esile kerkivad ja mida see taas pimendatud ja vaikse lavaga hetk kätkeb.

4. augustil on samas kohas võimalik näha ka Kaisa Kattai ja Keithy Kuuspu tantsuvorme uuriva lavastusprotsessi avalikku ettenäitamist. Kärdla sadamas, Yacht Service hallis tuleb 5. augustil kell 19 etendamisele Teet Kase lavastus "Miks mitte, Volkonski?!", kus koreograaf-lavastaja uuris koos Tallinna Ülikooli tantsutudengitega identiteeti ja minapilti, mõistmist inimeste vahel ja iseendas.

Lavastusprotsesside koreograafid on sel aastal: Riina ja Ajjar Ausma, Artjom Astrov, Maike Lond Malmborg ja Iggy Malmborg Lond.

Töösolevaid lavastusprotsesse demonstreeritakse 6. augusti pärastlõunal Käina kultuurikeskuses. Filmiprotsessi juhendavad koreograaf Karolin Poska ja Laura Lisete Roosaar. Residentuuris on sel korral koreograaf Sylvia Köster ja Aap Kaur Suvi. Kõikide protsesside kunstnik on Krete Tarkmeel.

Hiiumaa TantsuFestival ootab kõiki huvilisi nii Hiiumaalt kui ka mandrilt nüüdistantsu ja selle eri vormidega tutvust tegema. Etendusõhtud on kõigile tasuta. Festivali kava detailides näeb SIIT.