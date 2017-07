Priit Kuuse muusikakroonika. Eesti muusikud maailmas juulis

Selle aasta juulis lisandus meie jaoks olulise märgina veel Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise alguse tähistamine kontsertidega mitmes riigis. Ja meil endal kodus ju tõeliselt rahvusvahelise sündmusena noorte laulu- ja tantsupidu.

Juba juulikuu esimene päev, mis juhtus olema ka laupäev, oli erakordne: Arvo Pärdi muusikat mängiti paljudes maades vähemalt kaheksal kontserdil, milanolannal Külli Tomingal oli sel päeval Como järve festivalil koguni kolm kontserti, toimus aina rohkem kooriheliloojana tähelepanu leidva Evelin Seppari uue kooriteose esiettekanne Hollandis. Publiku ees Viinis oli Ansambel U:, Viinis laulis Mozarti „Requiemi“ solistina taas Katrin Targo, Saksamaal dirigeeris Kristjan Järvi, Berliinis laulis kauaoodatud Boriss Godunovi Ain Anger.

Ja juulis edasi: Eesti Filharmoonia kammerkoor esines Salzburgi festivalil, Kristiina Poska dirigeeris Hiina esindussaalis, ETV kontsertkoor, neidudekoor Leelo ja noortekoor Vox Populi olid edukad koorikonkurssidel. ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeriga on sel kuul olnud eriliselt nähtav, nagu ka ansambel Trad.Attack! või Maarja Nuut.

Andres Uibo oli Reformatsiooni 500. aasta puhul kutsutud esinema festivalile Saksamaale orelikavaga, milles oli kaks silmapaistvat Martin Lutheriga seotud teost, kontserdid toimusid suure Bachi kodulinnas, ta viimases tööpaigas Leipzigi Thomaskirches. Maestro Neeme Järvi enam kui pool sajandit kestnud väljapaistev heliplaadistustegevus sai veel ühe tunnustuse Saksa Heliplaadiakadeemia poolt, kui talle otsustati Echo Klassik Award prantslaste eelmise sajandi klassiku Jacques Ibert'i orkestriteoste jäädvustamise eest oma tollase orkestriga Genfis.

Meie jaoks on eriti liigutav, et suure rahvusvahelise tähelepanu osaliseks sai taas Veljo Tormise looming.

Kroonika:

1. VII Hollandi kammerkoor Venus teeb oma kavas „Man Was Here“ Evelin Seppari kahekooriteose „A Tree“ esiettekande. Kontsert Amsterdami Dominicuskerkis, juhatavad Krista Audere ja Lodewijk van der Ree. Sama kontserti lauldakse enne, 30. juunil Utrechti Jacobikerkis.

1. VII Arvo Pärdi teoste ettekandeid. Brüsselis Flagey kultuurikeskuse Studio 1-s mängib Trio Lumen „Mozart-Adagiot“. Saksamaal Lörrachi Sparkasses on esitamisel „Summa“, mängib Oberrheinischen Sinfonieorchester Lörrach, juhatab Stephan Malluschke, kontserti korratakse 2. VII Kanderni Evangeelses Stadtkirches. USAs Halcion Music Festivalil Portsmouthis (NH) mängivad St. John Episcopal Churchis „Peeglit peeglis“ Gabriela Diaz ja Heg-Jin Park. Prantsusmaal 17. Calliani tšellofestivalil „Cello Fan“ Fayence'i maakonna mitmeis kirikuis (30. VI – 4. VII) on esinemas 16 tšellisti, ka Benjamin Levy on juhatamas, Arvo Pärdilt on kavas „Fratres“, mida Saint-Pierre-de-Monsi kirikus mängib Ensemble Cello Fan. Saksamaal Heilbronni Kilianskirches on ettekandel „Which Was the Son of ...“, laulab Stuttgart Singakademie Stefan Weible juhatusel.

1. VII Milanos elaval metsosopranil Külli Tomingal on sel päeval kolm kontserti: Villa Carlottas (kus praegu on muuseum) Como järve ääres Tremezzos antakse päeval kaks kontserti sama kavaga „Alla ricerca dei suoni perduti“ („Kadunud helide otsingul“), seal esitatavateks heliloojateks on Paisiello, Bellini, Rossini, Verdi, Verdi /Liszt. Koos Külli Tomingaga esinevad antiiksetel instrumentidel Luca Schieppati (klaver firmalt Erard), Ann Fierens harfil, Elisabetta Di Filippo psalteril (kandlel). 1. VII õhtul järgneb kontsert Bellagio/Civennas Grigna kinoteatris, siin duo Schieppati – Tomingas kuulus kava „Originaal ja koopia“, mida Eestiski ette kantud: heliloojateks Gluck/Sgambati, Mozart/Busoni, Paisiello, Verdi, Mozart, Rossini, Liszt/Aljabjev, Tšaikovski, Liszt, Verdi/Liszt, Mozart. Teleprogramm „D major TV“ annab eetrisse intervjuu Villa Carlotta presidendi krahvinna Maria Vittoria Bianchini, Külli Tominga ja Luca Schieppatiga. Kõik nimetatud kontserdid kuuluvad Festival di Bellagio e Lago di Como programmi. 23. VII esinetakse veel kahe kontserdiga Villa Carlottas 1. juulist tuttava kavaga.

1.-2. VII Ansambel U: kaks kontserti Austrias Viinis festivalil „Musik Theater Tage Wien“. Esinetakse teatris Werk X Wien. See on kava „U: ja Publikuorkester“, ettekandel vaid kaks meie heliloojate teost, Tatjana Kozlova-Johannese „Horisontaalid“ ning Märt-Matis Lille „Mu nuttev hääl on sügistuul“. Kontserdid toimuvad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise alguse puhul.

1. ja 5. VII Kristjan Järvi dirigeerib 1. VII Saksamaal Elmau lossis sealse muusikategevuse 100. aastapäeva festivalil Sven Helbigi kiiresti populaarsuse saavutanud teost „I Eat the Sun and Drink the Rain“. Laulab kammerkoor Lucente, helilooja kaastegev elektroonikal. Eelmise aasta maikuul tutvustasid Järvi ja Helbig seda koos esmakordselt Berliinis. ERSO järgmise hooaja abonemendis „Tulevikumuusika“ kuuleb Helbigi teost Kristjan Järvi juhatusel 2018. aasta maikuus ka Tallinnas. 5. VII juhatab Järvi Santa Cecilia Rahvusliku Akadeemia orkestrit Rooma Parco della Musica auditooriumis, kavas Joey Roukensi „Morphic Waves“, Stefano Bollani „Concerto Azzurro“ ning Gershwini „Rhapsody in Blue“ ja „Ameeriklane Pariisis“, solist on klaveril Stefano Bollani.

1.- 15. VII Ain Angeri suvised ooperietendused. 1., 4. ja 7. VII laulab ta viimased õhtud nimiosas Mussorgski „Boriss Godunovi“ Richard Jonesi juunikuises uuslavastuses (originaalversioon) Berliini Deutsche Operis, dirigendiks Kirilo Karabits. 15. VII tuuakse USAs Tanglewoodi festivali sündmusena kontsertkorras publiku ette Wagneri ooper „Reini kuld“, koos Bostoni Sümfooniaorkestri ja Tanglewoodi Festivalikooriga, orkestri lätlasest peadirigendi Andris Nelsonsi juhatusel. Ain Anger laulab tuntud lauljate rahvusvahelises koosseisus Fafneri partiid.

1.-22. VII Katrin Targo esinemised juulikuul (15 ülesastumist). 1. ja 22. VII solistina Mozarti „Requiemi“ ettekandel Viini Karlskirches, mängib Orchester 1756 ja laulab Heinrich-Biber-Chor, dirigeerib Martin-Jacques Garand. 3.-16. VII laulab ta seitsmel eksklusiivsel privaatkontserdil. 5. VII esitab Katrin Targo koos eesti ansambliga Curly Strings Viini Kuurordisalongis (Kursalong) Eeva Talsi laulu „Üle ilma“ kontserdil Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise alguse puhul Eesti saatkonna vastuvõtul. 8. ja 9. VII laulab Targo Austrias Grazi Linnahallis (otseülekanne TV-s) ja Linzi TipsArena'l Andrea Bocelli CD „Cinema“ esitluskontsertide maailmatuuril tema saatekooris, 9. VII ka Mozarti „Missa brevise“ D-duur solistina. 19. VII toimub Millstattis kontsert Eesti Euroopa Liidu eesistumise alguse puhul Schuberti laulu „Der Hirt auf dem Felsen“ ning Mozarti moteti „Exsultate, jubilate“ esitustega koos orkestriga Junge Philharmonie Wien, dirigendiks Michael Lessky.

2. VII Utrechti Muusikaakadeemia kammerorkestri kavas on nelja eesti helilooja teoseid, kaastegev kammerkoor Trajecti Voces. Kontsert Geertekerkis, juhatab Marco Bons. Ettekandel on Eduard Tubina VII sümfoonia, Arvo Pärdi „Da pacem Domine“ ja „Which Was the Son of ...“, Evelin Seppari „Sirelite aegu“ ja osi Urmas Sisaski teosest „Gloria Patri“.

2. VII Ain Agan ja Andre Maaker mängivad Brüsselis Kuningliku pargi muusikafestivalil.

2.-7. VII Mihkel Kütson juhatab oma koduteatris Saksamaal Theater Krefeld & Mönchengladbach 2. VII Wagneri ooperit „Lohengrin“ (Robert Lehmeieri lavastus). Teatri sümfooniaorkester Niederrheinischen Sinfoniker annab tema dirigeerimisel neli kontserti 4.-7. VII mõlemas linnas, kavas Haydni Sümfoonia nr 92 D-duur („Oxford“) ja Schuberti Sümfoonia nr 9 C-duur („Suur“).

2. ja 7. VII Alfia Kamalova esineb oma koduteatris Saksamaal, Gelsenkircheni Muusikateatris Mozarti ooperi „Don Giovanni“ aprillis välja tulnud uuslavastuses Donna Anna osas. Nimiosatäitjaks on Piotr Prochera.

2. ja 13. VII Mihhail Gerts dirigeerib oma koduteatris Theater Hagenis Saksamaal Wagneri ooperit „Lendav Hollandlane“ (maikuu uuslavastus: Beverly ja Rebecca Blankenship).

3.-24. VII Eesti muusikud astuvad üles aukülalistena kolme kontserdiga Varssavi kuningalossi siseõuel tuhandekohalises etenduspaigas 17. festivalil „Ogrody Muzyczne“ („Muusikaaiad“). Need saavad teoks seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus, samuti Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul. 3. VII avakontserdil mängib Eesti Klaveriorkester: Jaan Räätsa Kontsert kaheksale pianistile neljal klaveril op. 126, Urmas Sisaski klaverisümfoonia „Universumi hääled“ op. 88 ning Rein Rannapi arranžeering Mussorgski tsüklist „Pildid näituselt“. Klaveriorkestris mängivad Kristi Kapten – Piret Väinmaa, Kai Ratassepp – Mati Mikalai, Reet Kopvillem-Ruubel – Piret Habak ning uue duona Johan Randvere – Margus Riimaa.

Teisel kontserdil 10. VII laulab ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Kava kannab pealkirja „Põhjala-Balti vibratsioonid“, ettekandel Cyrillus Kreegi arendus rahvakoraalist „Mu süda, ärka üles“, Arvo Pärdi „Peace Upon You, Jerusalem“ (Psalm 121/122), seejärel läti, taani ja rootsi heliloojad Ēriks Ešenvalds, Michael Bojesen ning Karin Rehnquist. Kava ülejäänud osas esitatakse Veljo Tormist: 7-osaline tsükkel „Modaalsed etüüdid“, osi tsüklitest „Sügismaastikud“ ja „Kiigelaulud“, „Lauliku lapsepõli“, „Laulu sild“, „Sampo tagumine“, „Pärismaalase lauluke“, lisapaladeks Ástor Piazzolla „La muerte del Angel“, Tormise „Sakste sõim“ ning Olav Ehala „Vaid see on armastus“.

Kolmas kava on ettekandel 24. VII, mil esineb kammerkoor Vox Clamantis koos instrumentaalansambliga Jaan-Eik Tulve juhatusel. Ansamblis mängivad Liis Viira harfil, Sven Grünberg klahvpillidel, Mihkel Mälgand kontrabassil, Vambola Krigul löökpillidel, muusikaettekannete visuaalid on teinud Riho Västrik. Kavas on Arvo Pärdi „Alleluia-Tropus“ ja „Drei Hirtenkinder aus Fátima“, Tõnis Kaumanni „Ave Maria“ ja Sven Grünbergi „Vaadates sisse“, nende vahel gregoriaani hümn, antifoon ning conductus, Magister Perotinuse ning Gilles Binchois' palad.

4. VII Prantsusmaal Ludon-Médoci festivalil Agassaci lossis mängivad Pärdi „Fratrest“ Bruno Philippe tšellol ja Hervé N'Kaoua klaveril.

5. VII Trio Cantores Vagantes astub üles rahvusvahelisel keskaja ja renessanssmuusika konverentsil Praha dominikaani kloostris Tšehhias, kus korraldavad loeng-kontserdi „New Aspects of Reproducing the Sixteenth-Century Recorder Consort“.

4.-10. VII E STuudio noortekoori esinemised Inglismaal pühendatakse Eesti eesistumise algusele Euroopa Liidu Nõukogus. Koori juhatavad Külli Lokko ja Eliisa Sakarias. Koor annab Inglismaal kokku neli tunniajalist kontserti, Cheltenhami (siin kuulajate hulgas ka ligi tuhat last) ja Lichfieldi festivalidel ning Cambridge'is Great St. Mary kirikus, kaalukas etteaste on BBC 3 stuudios, kus 40 laulja esinemine läheb otse-eetrisse, kavas Arvo Pärdi, Tõnu Kõrvitsa ja Pärt Uusbergi muusikat.

5. VII ETV tütarlastekoor esineb Aarne Saluveeri juhatusel Strasbourg'is Europarlamendi saalis Eesti eesistumise alguse puhul Euroopa Liidu Nõukogus. Lauldakse ka Strasbourg'i katedraalis Cyrillus Kreegi pala „Mu süda ärka üles“.

5.-16. VII Pop-folkkvartett Curly Strings esineb 5. VII Viini Kuurordisalongis (Kursalong) kontserdiga Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise alguse puhul Eesti saatkonna vastuvõtul, Eeva Talsi laulu „Üle ilma“ esitusel on kaastegev Katrin Targo. 6. VII astub kvartett üles Berliinis Eesti suursaatkonnas samuti Eesti EL eesistumise alguse puhul ja selles kavas on kaastegev Reigo Tamm. Järgnevad esinemised Kanadas: Vancouver Island'i festivalil on neli kontserti, 15. ja 16. VII Courtenays ning Pictou's The Coste Theatre'is.

6. VII Tõnu Kõrvitsa pala 12-le saksofonile „Maastikud öisest rongist“ mängib Inglismaa esiettekandes RCM Saxophone Ensemble, kontserdipaigaks Londonis Royal College of Music, Amaryllis Fleming Concert Hall.

6. VII Amsterdami Muziekgebouw' suures saalis etendub programm „Snowdance for Summer“, selle kavas on ka Arvo Pärdi teos „Most Holy Mother of God“, mille esitab Madalmaade Kammerkoor Peter Dijkstra juhatusel, koreograafia on teinud Neel Verdoorn.

6.-9. VII ETV kontsertkoor saavutab Kreeka sadamalinnas Prévezas 35. koorifestivali konkursil lastekooride kategoorias esikoha ja kuldmedali ning kuldmedali ka vabas kategoorias. Koori juhatavad Külli Kiivet ja Silja Uhs.

6.-10. VII Eesti Noorte puhkpilliorkester saavutab Sirly Illak-Oluvere juhatusel Šveitsis Zürichis ülemaailmsel noorte muusikute festivalil (Welt Jugendmusik Festival) kontsertorkestrite kategooria võistumängimises teise koha. Orkestri kahel oma kontserdil oli kavas ka eesti muusikat, autoriteks Eduard Tubin, Priit Raik, Tõnis Kõrvits, Ülo Krigul, Pärt Uusberg jt.

6.-27. VII Vioolamängija Andres Kaljuste esineb soome muusikute keelpilliseksteti koosseisus Helsinki Kammermuusika festivali kahel kontserdil 6.-7. VII Helsinki Vanas kirikus ja Balderi saalis (kavas Arnold Schönberg ja George Onslow). 27. VII mängib ta veel teises koosseisus Cruselli nädalal Uusikaupunkis (kavas Tšaikovski).

6.-28. VII Ansambel Trad.Attack! esineb oma uue plaadi „Kullakarva“ esitlusreisil kaheksas riigis: 6. VII Marokos Agadiris Timitari festivalil, 8. VII Venemaal Šušenskojes festivalil „Mir Sibiri“. Alates 11. VII afišeeritakse reisi Kullakarva/Shimmer Gold Tour & All Europe Round Tour: 11. ja 12. VII Soomes Kaustinen Folk Music Festivalil, 14. VII Lätis Salacgrīvas festivalil „Positivus“, 15. VII tuleb MeYouZik Festival Luxembourg'is, 21. ja 22. VII Poolas Gdynias Globaltica World Festival, 23. ja 24. VII Itaalias Asiago festival „Hoga Zeit“ ja Arzignano Patchwork Festival. 28. VII esinetakse tippfestivalil WOMAD – kontsert UK-s Malmesbury Charlton Park'is Charlie Gilletti laval koostöös BBC Radio 3-ga. Poolteist tundi varem on teisel laval Ecotricity Stage oma tunnise kavaga Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv.

7. VII Tallinna Kammerorkester esineb Risto Joosti dirigeerimisel Arvo Pärdi ja Bachi kavaga „Bach ja Baltikum“ Saksamaal Bautzeni St. Peteri toomkirikus, solistideks Alina Pogostkina (viiul) ja Harry Traksmann (viiul), Oksana Sinkova (flööt) ja Reinut Tepp (klavessiin): J. S. Bachi Brandenburgi kontserdid nr 3 G-duur BWV 1048 ja nr 5 D-duur BWV 1050 ning Viiulikontsert E-duur, Arvo Pärdilt „Tabula rasa“ ja „Silouan's Song“.

7. VII Hendrik Vestmann dirigeerib külalisena Mannheimi Rahvusteatris Mozarti „Così fan tutte“ etendust.

7.-10. VII Mirjam Tally teos „Soe elu jäämäe jalamil“ on ettekandel Fääri saarte muusikafestivalil „Summartónar“, kontserdid 7. VII Suđuroy saarel ning 10. VII Tórshavnis ja Runavíkis. Esitavad Jože Kotar klarnetil ja Luca Ferrini klaveril.

8. VII Londonis Sloane Streeti Holy Trinity Churchis Ida-Euroopa muusika kavas laulab Lewisham Choral Society Arvo Pärdi teosed „Alleluia-Tropus“ ja „Which Was the Son of ...“, juhatab Dan Ludford-Thomas. Itaalias Spoleto Sant'Eufemia basiilikas mängib Trio Vox Pärdi „Mozart-Adagio“.

9. VII Paavo Järvi dirigeerib oma kauaaegset orkestrit Deutsche Kammerphilharmonie Bremen Saksamaal Bad Kissingeni Regentenbaus's 32. festivalil Kissinger Sommer. Sama orkestrit juhatas ta ka Bad Kissingeni suvefestivali avakontserdil 16. juunil. Nüüdses kavas on Felix Mendelssohn Bartholdy kogu muusika Shakespeare'i näidendile „Suveöö unenägu“. Paavo kutsel saabub selleks ettekandeks Bad Kisssingeni lastekoor Ellerhein Tallinnast, kaastegev on Deutscher Kammerchor. Deutsche Kammerphilharmonie esineb Järviga veel 26. VII Amsterdami Concertgebouw's ja 27. VII Wiesbadeni Kurhausis. Selles kavas on Mozartilt Sümfoonia nr 34 C-duur, Viiulikontsert nr 3 G-duur, solistiks Janine Jansen, ja balletimuusika ooperist „Idomeneo“ ning Beethoveni Sümfoonia nr 1 C-duur.

9.-29. VII Maarja Nuut esineb juulis kuuel maal ja mitmel festivalil: 9. VII Saksamaal Schwerinis (Mecklenburg Vorpommerni festival), 15. VII Itaalias Milano Teatro dell'Arte triennaalil, 18. VII Avignoni festivalil Prantsusmaal, 24. VII pidustustel „Pirineos Sur“ Hispaanias Huescas, 28. VII väga mainekal WOMAD'il (World of Music, Arts and Dance) UK-s Malmesbury Charlton Park'is Ecotricity Stage'il koos Hendrik Kaljujärvega ning 29. VII Soomes festivalil Raahen Rantajazzit sealses Ruiskuhuones.

12. VII Prantsusmaal festivalil Chambord'i lossis mängib keelpillikvartett Hermès Arvo Pärdi „Fratrest“.

12.-30. VII Annely Peebo etendused (vaheldumisi Jordanka Milkovaga 11 etendust) Viini Volksoperi programmis Verdi „Rigoletto“ uuslavastuses Maddalena ja Giovanna osas. Tal on laulda 12., 14., 20., 21., 29. ja 30. VII etendused, neljal õhtul neist on nimiosas Vladislav Sulimsky; lavastus Philippe Arlaud'lt, dirigeerivad Anja Bihlmaier või Daniel Hoyem-Cavazza. Etenduspaigaks on Römersteinbruchi St. Margarethe vabaõhuareen.

12.-30. VII Silver Ainomäe esinemised USAs. Colorados Englewood Arts Hampden Hallis, 12. VII Summer Matinee kavas on Mozarti Divertisment Es-duur, mängivad Ben Odhner (viiul), Anne Ainomäe (viola), Silver Ainomäe (tšello). 15. VII kuni 5. VIII on Silver Ainomäe kutsutud andma meistrikursust „Cello An American Experience“ tšellodele, kuhu tuleb pedagooge üle kogu USA. Meistrikursuste korraldajaks on International Cello Institute Northfield Minnesota osariigis. 25. VII annab Ainomäe meistrikursuse kontserdiprogrammis tšelloõhtu Minneapolises, Hennepin United Methodist Churchis, klaveril Timothy Lovelace: Debussy Sonaat d-moll, Beethoveni Sonaat C-duur op. 102 nr 1, Arvo Pärdi „Fratres“, Piazzolla „Le Grand Tango“. 30. VII toimub Minneapolises Minnesota Orchestra Hallis kontsert „Stars Step Forward. Chamber Music“, kus Ainomäe osaleb A. Arenski teose „Variatsioonid Tšaikovski teemale“ ettekandel, partneriteks Susie Park (viiul), David Auerbach (vioola) ja Arek Tesarczyk (tšello).

13. VII Marju Riisikamp esineb Norras, tema soolokontsert toimub Lõuna-Norras Grimstadis Fjaere vana kiriku orelil, kavas 17. ja 18. sajandi Itaalia muusika – Philipp Bonifaz, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Maria Trabaci, Bernardo Storace ja Bernardo Pasquini.

13. VII Saksamaal Ketzenis mängib Silk Road Symphony Orchestra Arvo Pärdi „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“, juhatab Jan Moritz Onken.

14. VII Hispaanias Las Palmases mängib Gran Canaria Filharmoonia orkester Arvo Pärdi pala „Kui Bach oleks mesilasi pidanud ...“, kontsert Alfredo Krausi auditooriumis, dirigeerib Clemens Schuldt.

14. VII Kristiina Poska dirigeerib Hiinas, Pekingi Sümfooniaorkester mängib tema käe all Forbidden City Concert Hallis: Beethoveni Klaverikontsert nr 5 Es-duur, solistiks Anna Fedorova, ja Brahmsi Sümfoonia nr 3 F-duur.

14.-15. VII Küprosel Pafose saare balletifestivalil on Pafose lossiväljakul kavas etendus „Galatea müüdid“ Arvo Pärdi muusikaga kokku kümnest tema teosest. Koreograafia on teinud Davide Bombana, mängib Küprose Kammerorkester, juhatab Philip Kohnke, tantsib trupp Dance Cypros Company.

15. VII Noorte segakoor Vox Populi väärib Janne Fridolini juhatusel Sitsiilias Milazzo festivalil ja koorikonkursil InCanto Mediterraneo kulddiplomi ja koguarvestuses teise koha, saades samuti eriauhinnad Sitsiilia helilooja teose parima esitajana ning parima koreograafia eest. Koori kavas on ka eesti heliloojate Veljo Tormise, Arvo Pärdi ja Cyrillus Kreegi teoseid.

15. VII Saksamaal Bonni Alter Friedhofis laulab Bonni Linna Filharmooniakoori kammerkoosseis kavas „Sphärenklänge“ Arvo Pärdi „Da pacem Domine“ ning Urmas Sisaski pala „Oremus“ tsüklist „Gloria Patri“, juhatab Paul Krämer.

15. VII Leedus Nidas toimuval 21. Thomas Manni festivalil mängib Piano Trio FortVio Evangeelses Luteri kirikus Arvo Pärdi „Mozart-Adagio“. Festivali korraldab Nida Thomas Manni kultuurikeskus. 15. VII avakontserdi juhatab sisse president Valdas Adamkus.

15. VII Saksamaal Schäftlarni kloostris on ettekandel kolm Arvo Pärdi teost, „Fratres“ keelpillikvarteti versioonis, „Annum per annum“ ja „Stabat mater“, esitavad Klenze-Quartett Münchenist, sopran Monika Tschuschke, kontratenor Franz Vizthum, tenor Daniel Schreiber ja organist Bernhard Prammer.

16. VII USAs Bostoni naabruses toimuval 49. Newporti festivalil Rhode Islandil esineb viiuldaja Kirsti Kuusk, mängides Bachi Sonaati E-duur BWV 1016, koos vioolamängija Jean-Paul Kressi ning pianist Suzanna Laramee'ga Mozarti „Sinfonia Concertante't“ ja osaleb Schumanni Klaverikvinteti Es-duur esitusel, kus teiseks viiuldajaks on Leedu Kammerorkestri 2. viiulirühma kontsertmeister Dalia Suraučiute ning tšellistiks Syracuse Symphony soolotšellist Lindsay Groves. Kontserdipaigaks on ajalooline rahvusmälestis, 19. sajandi lõpust pärit Vanderbiltide suveloss-muuseum The Breakers. Samal festivalil tuleb 22. VII kavas „Nordic Notes“ ettekandele Erkki-Sven Tüüri oopus „Prints“ flöödile ja harfile, esitajaiks Göran Marcusson ja Coline-Marie Orliac. Tänavune festival toimub 7.-23. juulil, mil leiab aset rohkem kui 50 kontserti.

16. VII Jaapanis kõlab Eduard Tubina muusika: tema Sonatiin d-moll (1941/1943) on jaapani pianisti Kase Marie soolokavas, kontsert toimub Tokyo Studio Piotitas.

16.-23. VII Euroopa 3. kooriolümpial (European Choir Games) Riias Eestit esindanud üle-eestiline neidudekoor Leelo Külli Kiiveti juhatusel võidab oma kategooria kooriolümpia ja rahvaste grand prix'lt mõlemalt kuldmedali, Euroopa tšempioni tiitli ning rahvaste grand prix' karika saatega folkloormuusika kategoorias. Eesti neidudekoor on kutsutud laulma ka Riia Arena'l 20. VII toimuval rahvusvahelisel laste- ja noortekooride kontserdil „Crossing the Bridges“, mille kannab üle Läti Televisioon.

18. VII Lätimaal Valka Lugaži kirikus esinevad viiuldaja Kristina Kriit, bariton Atlan Karp ja organist Tiia Tenno vaimuliku muusika kavaga. Kontsert „Valga nelja kiriku suvemuusika festivali“ programmis.

20.-23. VII Eesti muusikud Saksamaal Rhein Vokal Festivalil. 20. VII juhatab Risto Joost festivali avakontserdil Koblenzi St. Kastori kirikus Mozarti „Requiemi“ ettekannet (kavas vaid originaalne fragment „Requiemist“, veel O. Messiaeni / C. Gottwaldi ning Georg Friedrich Haasi Mozarti „Requiemi“ puudutavad teosed), ettekandjaiks SWR sümfooniaorkester ja koor (live video SWR 2 programmis ). 22. VII laulab St. Blasieni toomkirikus kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel, kavas Schützist Regerini lauldakse Rudolf Tobiase, Arvo Pärdi, Urmas Sisaski ja Pärt Uusbergi muusikat (samas ka J. Taveneri ja S. Rahmaninovi). 23. VII Maria Laachi kloostrikirikus (kontsert on välja müüdud) esitab meie koor programmi nimetusega „Der Klang Estlands“. Mõlemal kontserdil on ettekandel Erkki-Sven Tüüri „Missa brevis“ ja Tõnu Kõrvitsa „Linnuteelaev“.

21. VII EBU 38. folkfestivalil esindab Eestit duo Puuluup (Ramo Teder, Marko Veisson, hiiu kandled, laul), kontsert Tšehhimaal Český Krumlovi Arenal, esinejaid on kutsutud 19 maalt.

21. VII Itaalias Spiazzo Parocchia San Vigilio's mängib Kremerata Baltica Arvo Pärdi teost „Orient & Occident“, juhatab Mario Brunello. Kontsert festivalil „I Suoni delle Dolomiti“.

22. VII Risto Joost juhatab sama kava ning SWR-i muusikuid (vt 20. VII Koblenz) Saksamaal Schwäbisch Gmündi Heilig-Kreuz-Münsteris traditsioonilisel Euroopa Kirikumuusika festivalil.

22. VII Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) esmakordsel koorikonkursil „Eurovision Choir of the Year“ Riia Arena'l esindab Eestit ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Nende kuueminutiline võistlusprogramm koosneb Veljo Tormise muusikast Saluveeri arranžeeringus. Kutsutud on koore üheksast riigist.

22. VII UK-s Leedsi St. Matthews Churchis (Chapel Allerton) laulab vokaalansambel Péti Consort Arvo Pärdi teosed „Magnificat“ ja „Sieben Magnificat-Antiphonen“, juhatab Sloveeniast pärit naisdirigent ja organist Aljoša Škorja.

23. VII Salzburgis alanud suvefestivalil (Salzburger Festspiele) esineb tänavu ka Eesti Filharmoonia kammerkoor. 23. juuli kontserdil (Mozarti matineel) lauldakse Salzburgi suures festivalimajas koos Mozarteumorchesteriga. Leedu dirigendi Mirga Gražinytė-Tyla juhatusel on ettekandel Anton Bruckneri Missa nr 2 e-moll, Franz Schuberti „Stabat Mater“ f-moll D 383 ning Mozarti „Ave verum corpus“ KV 618. Koori on ette valmistanud Heli Jürgenson.

23. VII Arvo Volmer dirigeerib Austrias Mühlgrabeni festivalimajas oma Trento ja Bolzano Haydni Orkestrit (Itaalia). Kontsert kuulub Erli Tirooli festivali programmi, ettekandel on G. Rossini „Stabat Mater“ – In memoriam Alberto Zedda. Kaastegev Chorakademie der Tiroler Festspiele Erl, solistideks Valentina Farcas, Sabina Willeit, Ferdinand von Bothmer ja Nicola Ulivieri.

25. VII Hollandis Alkmaaris Lindegrachti kontserdisarjas mängib Cello8ctet Amsterdam Arvo Pärti: „Da pacem Domine“, „Summa“, „O-Antiphonen“ ja „Missa brevis“.

26. VII Portugalis Lissaboni pidusarjas 43. Festival de Estoril on Cascaise kultuurikeskuses kammerkontserdil ettekandel ka Arvo Pärdi „Mozart-Adagio“. Mängivad Francisco Henriques viiulil, Pedro Massarrão tšellol ja José Pedro Ribeiro klaveril. Prantsuse Raadio traditsioonilisel festivalil Montpellier's mängib keelpillikvartett Hermès taas Pärdi „Fratrest“, kontsert Conques'is Saint Foy katedraalis.

27. VII Saksamaal Nürnbergi St. Lorenzi katoliku kirikus laulab Vokalensemble St. Lorenz Arvo Pärdi pala „Tribute to Caesar“, juhatab Matthias Ank.

27.-29. VII Monika-Evelin Liiv laulab solistina taas Baugé ooperifestivalil Prantsusmaal. 27. ja 29. VII esineb ta Alisa rollis Donizetti ooperis „Lucia di Lammermoor“ ning 28. VII Sesto osas Mozarti ooperis „Tituse halastus“, mõlemad etendused on lavastanud Bernadette Grimmett, dirigentideks John Andrews ja Konstantinos Diminakis. Etendusi jätkub kuni 6. augustini.

27. VII Neeme Järvi väärib Deutsche Phono-Akademie rahvusvahelise preemia Echo Klassik Award, auhinnatuks osutub 20.-21. sajandi sümfoonilise muusika kategoorias tema CD Jacques Ibert'i muusikast (kaheksa orkestriteost) plaadifirmale Chandos, mida mängis Orchestre de la Suisse Romande Genfis. Auhindade üleandmine toimub Hamburgis uues Elbphilharmonie' kontserdisaalis 29. oktoobri galaõhtul, ülekanne telekanalil ZDF.

28. ja 30. VII Schumann Quartett, kus vioolat mängib Liisa Randalu, annab sel kuul kaks kontserti Saksamaal, Kreuth/Holzkirchenis ja Tübingenis. Kavades Haydni Kvartett C-duur op. 33 nr. 3, valik Bachi koguteosest „Kunst der Fuge“ BWV 1080, Schumanni Kvartett F-duur op. 41 nr. 2.

28.-30. VII Julia Agejeva-Hessi kolm klavessiiniga kontserti Saksamaal (Opfingen, Freiburg, Waldkirche) ansamblis, kus tema partneriteks barokkviiulitel Dóra Szilágyi ja Shio Ohshita ning barokktšellol Simone Meyer.

29. VII Andres Uibo esineb sooloõhtuga Reformatsiooni 500. aastapäeva puhul Saksamaal Leipzigi Thomaskirches Saueri orelil. Uibo esinemine kuulub eksklusiivsesse sarja BachOrgelFestival, mille kõik kontserdid toimuvad Thomaskirches – selles kirikus teenis Bach oma elu viimasel 27 aastal. Uibo kavas on Dietrich Buxtehude „Herr Gott, dich loben wir / Te Deum laudamus“ BuxWV 218; Georg Böhmi koraalieelmäng „Vater unser im Himmelreich“ Martin Lutheri kirikulaulu järgi; Andres Uibo „Apocalypsis Symphony“ esimene osa „Then I saw...“; Ferenc Liszti „Weinen, klagen, sorgen, sagen“ (variatsioonid J. S. Bachi teemal); Andres Uibo „Apocalypsis Symphony“ neljas osa „Das neue Jerusalem“; Georg Philipp Telemanni koraalieelmäng „Vater unser im Himmelreich“ Martin Lutheri kirikulaulu järgi; kava lõpetab Johann Sebastian Bachi Passacaglia ja Thema Fugatum BWV 582.

30. ja 31. VII Kammerkoori Collegium Musicale kontserdireisi „Unustatud rahvaste radadel“ kolm esimest kontserti Soomes ja Karjala Vabariigis Vene Föderatsioonis. Kavasid, milles on ettekandel valik Veljo Tormise kuueosalisest suurtsüklist „Unustatud rahvad“, juhatavad Endrik Üksvärav ja Miina Pärn. Kontserdipaikadeks Soomes 30. ja 31. VII on Joensuu Pakkahuone ja Kuhmo-talo Kuhmos. Esimene kontsert Karjalas leiab aset 31. VII õhtul Jyskyjärve kulttuuritalos, millele järgnevad kolm kontserti augusti kahel esimesel päeval Karjalas Haikola konserttitalos, Kalevala kulttuuritalos ja Soome-ugri pealinna 2017 Vuokkiniemi kylätalos.