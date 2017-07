Suri Sam Shepard

Oscari nominent Sam Shepard (5. november 1943 - 27. juuli 2017) oli ehk ainus looja, kes suutis kirjutada käsikirja suurele filmile ja mängida selles ise peaosa, iseloomustas The Guardian.

Shepard suri 73 aastaselt komplikatsioonidesse, mille tingis amüotroofne lateraalskleroos, teatas New York Times perekonna esindajale tuginedes.

Tema tuntumaid filme näitlejana on "Resurrection" (1980), "The Right Stuff" (1983), "The Pelican Brief" (1993), "Black Hawk Down" (2001), "Mud" (2012) jpt, üks viimaseid ülesastumisi oli telesarjas "Bloodline" (2015-2017).

Pea 50 näidendit kirjutanud Shepard võitis 1979. aastal Pulitzeri draama kategoorias näidendi "Maetud laps" (Buried Child) eest.