Eesti Politseimuuseum avab õueala ja eriüksuse lasketiiru

Külastajatele avatakse õueala samal päeval ja kõik võivad osaleda ka avamisüritusel. Avatakse uus tasapinnaline õueala politseiautodega, laste politseijaoskond ja liiklusala, eriüksuse lasketiir, demonstreeritakse katusel olevast autost väljapääsemist ning tööle pannakse pommirobot.

Virumaa Muuseumid juhataja Ants Leemetsa sõnul on Politseimuuseum on üks nende kolmest suurest kaubamärgist Palmse mõisa ja Rakvere Linnuse kõrval ning tema areng on märgatav. "Sügisel avame ka kohtueelse uurimise labori ja plaane jätkub ka järgmiseks aastaks," lisas Leemets.

Eesti Politseimuuseumi juht Andrus Eesmaa tõdes, et loodetakse oluliselt kasvatada külastajate arvu, sest lisaks sees olevale ekspositsioonile on nüüd olemas atraktiivne õu, kus tegevust nii suurtele kui väikestele. "Põnevamaks kohaks on eriüksuse lasketiir, kus sisenetakse tundmatusse püstol käes ja kus keeruliseks võib kujuneda ootamatult avanevate märkide tabamine," ütles Eesmaa.