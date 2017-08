Keelesäuts. Pealt sarnane, seest erinev

Suvi on avastamise aeg. Jah, see on lihtne ja natuke labane tõde, mis kõlab vast isegi veidi tobedalt. Aga ega ma ei tahagi mingit suvejuttu ajada. Lõpuks on viimastel aastatel maailm omadega nii segaduses, et uudistevaesest hapukurgihooajast ei saa ka suvel rääkida – sündmuseid on lihtsalt liiga palju.