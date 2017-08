Semper ja Ojasoo on tagasi

Lavastus etendub EV100 raames loodud teatrisarja "Sajandi lugu" avalavastusena. "Sajandi lugu" on Eesti teatrite ühine kingitus Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäevaks.

"NO34 Revolutsioon" lavastajad on Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, muusika Jakob Juhkamilt ning laval on Marika Vaarik, Eva Koldits, Rea Lest, Jörgen Liik, Ragnar Uustal ja külalisena Mart Kangro.

Lavastusest NO99 kodulehel:

Sa ütled, et tahad revolutsiooni

Noh, kas tead

Me kõik tahame maailma muuta

/The Beatles/

Lavastus "NO34 Revolutsioon" esietendub Naissaarel Omari küünis. Naissaarel mängime kaks eel-esietendust ja esietenduse vastavalt 16/17/18 augustil. Etendused jätkuvad septembris Teater NO99 kodusaalis.

"NO34 Revolutsioon" lahkab üht inimtsivilisatsiooni kõige märkimisväärsemat mõistet − revolutsiooni.

Meie ees on täna ületamatu kuristik. Ja meil ei ole midagi, millega seda kuristikku ületada. Vastavalt Swedpanga analüüsile elame me paremini kui kunagi varem, ja ometi on olukord väljakannatamatu. Meie hingede eimiski, meie elude tühjus, meie olemasolu tähtsusetus. Ainsad tööriistad, mis meile on jäänud, on tõde, demokraatia, pahurad säutsud ja väikesed pühapäevased vastupanud (ühiselt koos perega).

Aga sellest ei piisa.

Kuristik on liialt suur.

Kuristik on totaalne.

Me oleme selle kuristiku põhjas.

Olukord on seega revolutsiooniline.

Aga miks siis ei toimu ühtegi? Kuhu on revolutsioonid kadunud? Kuidas peaks revolutsioon välja nägema? Kuidas me peaks seda tegema? Kas ei ole kusagil manuaali revolutsiooni jaoks? Millal toimub järgmine revolutsioon, totaalne diskursiivne nihe, vähemalt väike mässki? Aga barrikaadid? Aga uue inimese sünd? Millal? Kas üldse toimub kunagi veel mõnd revolutsiooni? Kõigi nende küsimustega lavastus ei tegele.

2017. aastal toimub palju, kuid miski ei ole säärane, nagu sada aastat tagasi toimunud revolutsioon. Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus on üldistus revolutsioonidest, ennekõike aga revolutsioonilisest vaimust ja selle kohast tänases maailmas.

Nad peavad küünte ja hammastega vanast kinni.

Meie püüame põhjalikku uuendusi.

Nad hirmutavad meid surmanuhtlusega.

Meie ei karda surma.

Nad meelitavad meid lubadustega.

Meie ei usu neid.

Nende päralt on minevik.

Meie päralt on tulevik.

Nemad surevad.

Meie elame.

/Juhan Lilienbach/