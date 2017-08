Intervjuu | Intsikurmu festivaliala laieneb: kolmas lava ja lastefestival

Intsikurmu festivali peakorraldaja Mihkel Kübar ütleb kaks päeva enne festivali algust, et ta ise ka veel ala lõplikku kujundust ei tea, kuid lubab, et hubane atmosfäär ei kao. Just atmosfääri säilitamise nimel on festivaliala tänavu laiem, et sopilisi mõtisklemiskohti jaguks rohkem. Tänavune festival toob nii lisalava kui täiesti omaette festivali mõõtu rohkete tegevustega lasteala.

Festivali alguseni on jäänud kaks päeva. Kas kõik on valmis?

Kõik ei ole valmis veel. Festival saab valmis ikkagi reedel kell 14, kui uksed avame - siis on kõik valmis. Praegu on sätitamine-tegemine, aga oleme graafikus.

Lavad on valmis, igasugu kunstiprojektid on täna veel töös. Meil on restoranialad, lisaks traditsioonilistele aladele on meil iluasjakesed - maleala ja kiigekesed.

Lasteala läheb täna töösse. Lasteala on nagu eraldi festival tänavu. Meil on hea inimene Biakca Soe tulnud seda vedama. Seal on erinevad üllatusesinejad, lastejooga, seal on meisterdamist, söögitegemist - kahel päeval on igas tunnis mingit tegemist. Ma arvan, et see võiks kõige enam nii 5-13-aastastele sobida, kes juba julgevad ja tahavad oma vanematest eraldi ka olla. Bianka on igatahes arvestanud, et kõigil, igas vanuses, oleks seal lõbu laialt.

Kes on tänavuse festivali kõige olulisemad bändid?

Üks, keda oleme vaadanud ja keda ootan, on Lucy Rose (UK), ja minu eelmise aasta lemmikutest Lepatriinu tuleb täisbändiga. Nad mõlemad esinevad mu uuel lemmiklaval, Metsalaval, mis tänavu lisandub.

Holy Fuck (CA) võiks olla väga äge, Metsakutsu esineb kindlasti oma traditsioonilises headuses. Vaiko on Vaiko... Erki Pärnoja Efterglow kava võib olla väga müstiline. Meie Iiris teeb ka kindlasti hea asja.

Laupäeval esinev Liima (DK/FI) on väga hea. Cigarettes After Sex (USA) on tänavustest nimedest kõige suurem.

Laupäeval on veel Throws (UK), keda keegi ei tea. See on selline leid, et ma käisin neid Islandil showcase'il kuulamas. See on ainus bänd, keda ma olen kaks korda käinud showcase'il kuulamas - mul on endal ka väga põnev, vaatame, kuidas ta suurel laval on.

Mis on veel tänavuses festivalikorralduses teisiti? Uut lava ja lasteala juba mainisid.

Jah, üks lava on juures - eriline Metsalava. Seal on vähem esinejaid kui Oru laval. Festivalil ei ole see ala varem kasutusel olnud. Metsalava on uus ja huvitav, atmosfääriline - sinna päris lava ette näppu viskama minna ei saagi, see on selline kuulamise ja mõtlemise ala. Sinna on ka esinejad sellest lähtuvalt valitud, reedel näiteks Lepatriinu alustab, siis on Lucy Rose seal, Els Himma.

Öödisko ala on ka muutunud. Üks suur metsapark on ikka kõik, aga me oleme ala laiendanud, nii et öine tants on uues kohas. Ilus saab olema igati.

Ega ma ise ka veel päris täpselt ei tea, kuidas see kõik välja nägema hakkab, nii et olen isegi väga meeldivalt üllatunud, kui kõik valmis saab.

Toitlustajaid on tänavu natuke rohkem - eelmisel aastal rahvast oli palju, toitu jäi natuke väheks. Meil on paar-kolm metsarestorani, food truck'id, käsitööjoogid, nii alkohoolsed kui mittealkohoolsed. Lisanduvad kohalikud võro maitsed. Siis veel Noodle Box, ja Burger Box on oma ala tõsiselt ette valmistamas. Kõik toitlustajad pingutavad nii oma toidu kui selle ala väljanägemisega.

Vabatahtlikke, WC-sid ja toitlustajaid, kõiki on tänavu rohkem. Kõik on paigutatud nii, et metsapargist jääks alles ikka metsapark, seepärast ongi ala laiem.

Lisaks võrkkiiged või nagu me ise nimetame, musukiiged, kuhu kahekesi peale mahub - neid erinevad kiigekesi ja olemise kohakesi on üksjagu metsa all, kus saab lihtsalt vaimu vabaks lasta.

Palju te publikut ootate? Ootate uut publikurekordit?

Tulemas on ilmselt üle 4000 inimese päevas, nii 4500. Panen südamele, et aegsasti tasub kohale tulla, et vältida pikki piletijärjekordi ja et kõik sujuks.

Praegu näitavad kõik märgid, et tuleb rohkem rahvast kui eelmisel aastal - küllap see publikurekord siis tuleb jah, kuigi me seda ei oota. Me ei mõtle sellele üldse, ootame lihtsalt sõpru festivalile ja kui inimestele meeldib, siis ongi hästi. Me ei ütle, et meil on festivali sihtgrupp või publik, vaid sõbrad - festivali sõbrad.

Kas majutuskohtade vähesus pärsib teid ka? Telkimisala tegite suuremaks?

Tänavu on kaks telklat jah, tegime lisatelkla. Aga voodikohta otsides tasub juba Tartut vaadata - viimased paar kuud on Põlva-Võru ümbrus juba suhteliselt punane, kui Booking.com'i ja Airbnb'd vaadata. Õnneks kohalikud Põlva inimesed tulevad juba nii ilusti kaasa, pakuvad üha rohkem kodumajutust. Loodame, et see kogukonna kaasamine õnnestubki, mida oleme taotlenud, see on üks meie eesmärke selle festivaliga olnud. Näiteks kui keegi selle mõjul mingi uue turismitalu avaks, oleks väga tore.