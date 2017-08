Huiabella Fantastica: kes see viitsib tänapäeval kaua punki kuulata?

Intsikurmu festivali peakorraldaja Mihkel Kübar ütleb kaks päeva enne festivali algust, et ta ise ka veel ala lõplikku kujundust ei tea, kuid lubab, et hubane atmosfäär ei kao. Just atmosfääri säilitamise nimel on festivaliala tänavu laiem, et sopilisi mõtisklemiskohti jaguks rohkem. Tänavune festival toob nii lisalava kui täiesti omaette festivali mõõtu rohkete tegevustega lasteala.