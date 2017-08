Andres Mustonen viib solistideks festivalile Norrasse Eesti lauljad

St. Olavi festival (Olavsfestdagene), leiab tänavu aset juba 52. korda ning kestab 28. juulist kuni 5. augustini.

Loominguliselt praegugi aktiivse 85-aastase tatari-vene päritolu Sofia Gubaidulina autorikontsert toimub pidustustel Trondheimi Nidarose toomkirikus 2. augusti õhtul. Ettekandel on praegusaja ühe hinnatuma helilooja kaks ulatuslikku teost viimase kümnendi loomingust, oratoorium „Armastusest ja vihast“ („Über Liebe und Hasse“, Assisi Franciscuse aineil) ning bajaanikontsert „Fachwerk“.

Oratooriumi maailmaesiettekanne toimus läinud aasta oktoobris Tallinnas, mil mängis ERSO, kaastegevad Eesti Filharmoonia kammerkoor ja kammerkoor Voces Musicales. Dirigeeris Andres Mustonen, kellele see suurteos on pühendatud. Bajaanikontsert on loodud mõni aasta varem norra nimekale muusikule Geir Draugsvollile ning selle on tellinud 2009. aastal Trondheimi Olavfestdagene.

Andres Mustonen on Gubaidulina muusikaga ning helilooja endaga olnud aastakümnete jooksul lähedane tuttav, ja on helilooja poolt kõrgelt hinnatud. Ta on teinud Sofia Gubaidulina loomingust juba varem mitmeid ettekandeid, ka esiettekandeid.

Selle aastanumbri sees on heliloojal valminud taas üks suurvormis teos, Kontsert viiulile, tšellole ja bajaanile. Alates 1992. aastast elab Sofia Gubaidulina Saksamaal.

Trondheimi Olavi festival on populaarne ning alati publikurohke. Nüüdsel Norra festivalil esitab Gubaidulina 50 minutit kestva oratooriumi Trondheimi Sümfooniaorkester, kooridena on kaastegevad Ungari Purcelli koor, Trondheim Vokalensemble ja Nidaros Domchor.

Solistideks on Andres Mustoneni kutsel täna aga Eesti lauljad, need on bariton Rauno Elp, bass Pavlo Balakin, sopran Aile Asszonyi ja tenor Mati Turi. Kaks viimatinimetatut laulsid Gubaidulina teost esiettekandel Tallinnas. Geir Draugsvoll mängib bajaanikontserti ka täna Trondheimis.