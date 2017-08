Hiiumaa tantsufestivalil valmib film noorte lahkumisest ääremaalt

Hiiumaal peetakse 6. augustini tantsufestivali. Tõsi, see on rohkem kui tants.

Sõna "tants" toob paljudele esimese asjana silme ette pildi kas rahva- või peotantsust. Kaasaegne liikumiskunst on aga märksa laiem mõiste.

Hiiumaa tantsufestivali üks korraldajatest, Siim Tõniste, ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kaasaegne tants kui etenduskunsti vorm on palju mitmetahulisem ja eriilmelisem. "Me võime mõnikord seal näha asju, mis esmapilgul ei tundu päris otseselt tantsuna, samas algimpulsid on siiski kehakesksed, läbi keha," nentis Tõniste.

Riina ja Ajjar Ausma käe all valmib nädala lõpuks lavastus, kus esinevad kuueteistaastased noored. Proovid on saamas sisse tõelist hoogu ja täna ennelõunal harjutati lavastuse seda osa, kus tantsijad üksteisele võitluslikult vastu astuvad. Juhendajate sõnul on huvitav töötada noortega, kellega nad kohtusid alles nädala alguses.

"Põnev ongi see, kuidas sinu ootused ja nende võimekus kohtuvad," rääkisid koreograafid Riina ja Ajjar Ausma. "Nädal aega käib hästi intensiivne töö ja pühapäeval siis näeme, mis sellest välja tuleb."

Hiiumaa tantsufestivali raames valmib nädalaga ka lühifilm, mis vaatleb noorte lahkumist piiratud võimalustega ääremaalt. Pealkirja filmile veel valitud pole. Täna toimusid linateose võtted Eesti suurimal liivikul Kaibaldis. Võttepaikade valik on filmil osutunud märksa teistsuguseks, kui esialgu plaanis oli.

Lühifilmi režissööri Laura Lisete Roosaare sõnul oli esmalt plaan kõik filmida üles linnas, aga Hiiumaale jõudes muutus loodus tohutult inspireerivaks. "Tegelikult valisime need lokatsioonid nende toredate tüdrukute järgi, kes selles filmis osalevad," sõnas Roosaar.

Hiiumaa tantsufestivali etendusõhtud algavad neljapäeval ja kestavad pühapäevani. Kõik etendusõhtud on publikule tasuta.