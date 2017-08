Pühalepa muusikafestivalil kõlab Tüüri Eesti esiettekanne

”Meil on hea meel võõrustada Hiiumaal tänavu oma 45 tegutsemisaastat tähistavat ansamblit Hortus Musicus eesotsas dirigent Andres Mustoneninga,” ütles festivali korraldaja Kerema Kultuurikoja esindaja Tõnis Peikel. "Samuti oleme rõõmsad, et nende aastate jooksul on Pühalepa muusikafestival leidnud koha kohalike elanike südametes ja kalendrites. Loomulikult rõõmustame ka kõigi külaliste üle, kes selleks ajaks siia sabuvad."

Avapäeva õhtukontserdil, kell 20 tuleb ettekandele J. S. Bachi looming, kuid seda veidi erilisemas võtmes, nimelt kõlab jazzmuusiku Jaak Sooääre esituses seal ka elektrikitarr. Kontserdil teevad kaasa Ivo Sillamaa (klaver) ja Endrik Üksvärav (tenor).

Festivali teise päeva pühendavad korraldajad tänavu talvel meie hulgast lahkunud eesti ühele tuntumale ja mõjukamale heliloojale Veljo Tormisele. Kui eelkõige on Tormis tuntud kui koorihelilooja, siis festivalil kõlab lisaks kooritsüklile ”Unustatud rahvad” ka kimbuke tema soololaule. Soololauludega kontserdi algus on kell 15 ja seal on lisaks muusikutele sõnalise poolega kaastegev muusikateadlane Maret Tomson. Kell 17 algaval koorimuusikakontserdil astub üles äsja Karjalast naasnud kammerkoor Collegium Musicale, kes kontserdiga Hiiumaal lõpetab oma esimese EV100 raames toimuvale retke ”Unustatud rahvaste radadel”.

Festivalile paneb punkti Hiiumaalt pärit helilooja Erkki-Sven Tüüri uudisteose ”Lichttürme“ Eesti esiettekanne ansambel Yxus esituses pühapäeval, 6. augustil kell 13.

Festivali korraldab MTÜ Kerema Kultuurikoda, festivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.