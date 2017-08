Urmas Vadi. Ohverdus Tammelinnas

See suvi on olnud vihmane ja külm. Viimaks ometi tundub, et suvi on kohale jõudnud, kirsid on punased kui hõõguvad soed. Kohe on platsis ka rästad. Mõni riputab puude peale võrke, mõni seob okste külge vanu CD-plaate, mõni plaksutab rästaste peletamiseks käsi, kellel kuidas jaksu ja pealehakkamist on. On ka neid, kes on alla andnud ja lasevad lindudel oma puude otsas sõtkuda.

Kohe hommikul vara läheb enamusel siin uni ära, ärgatakse kell seitse nagu üks mees, astutakse unistena õue, on soe, harjumatult soe. Kes astub rõdule, kes terrassile, kes laseb niidetud muruvaibal taldu silitada, käes kohvikruus, võileib, taldrikul pannkook värske maasika- või kirsimoosiga. Isegi linnud on täna kadunud, mitte ühtegi neist pole näha!

Aga ometi on me kõigi tuju rikutud. Need hullunud helid, mis kostavad iga minuti tagant, lõikavad läbi lihast ja luust, ajust. Selle lärmi peale hakkab mõni maja eemal üks vana suur koer kaeblikult ulguma. Naabri-Mart, kes istus eile poole ööni koos sõpradega aias, ärkab nüüd halva tuju ja peavaluga, üle tee pruunist majast naabrid pakivad end kokku ja sõidavad autoga kuhugi. Vaevalt see neil muidu plaanis oli, nüüd küll, nad ei kannata seda valu enam välja. Me kõik käime tigedate nägudega jõuetult ringi.

Õhtu saabudes ootame, mil hakkaks hämarduma, see võtab aega, viimaks siiski on piisavalt pime. Me koguneme tänava nurgal nagu varjud, meid on kümme meest, kolm Käo tänavalt, ülejäänud on Ööbiku omad, kõigil käes haamrid, ainult paar maja edasi elav Tõnis ei leidnud enda haamrit üles ja võttis torutangid, need sobivad samuti hästi.

Me ei räägi pikalt, me teame, mida teha, asume koos ja vaikides teele, minna pole palju. Muidu oleme igaüks omaette, kellelgi pole teise maja või aiaga asja, me ei tunnegi üksteist, kuigi elame siin juba aastaid, jah, oleme individualistid. Aga nüüd viimaks ometi oleme me koos, ajame ühte asja, see on meie võitlus. Me isegi ei hiili, läheme küll vaikselt, aga see-eest julgelt. Astume aiaväravast sisse, liigume maja taha aeda, kirsipuude alla, puud on tõesti ilusasti täis, marjad punavad isegi läbi öö.

Ei lähe kaua, kui me leiamegi üles linnupeleti, see on pika toki otsas, et röökimist oleks võimalikult kaugele kosta. Võtame selle peleti alla, asetame ta ühele kiviplaadile rajal. Me oleme ringis koos, kordamööda astume ringist välja ja igaüks annab haamriga linnupeletile hoobi. Juba esimesest löögist piisab, see sitane karp lendab kohe raginal tükkideks, aga me kõik oleme koos ja igaüks annab oma osa, järjest me kummardume ja taome. Plastik kiuksub heledalt Tammelinna öös.