Marge Monko ja Marko Mäetamm kõrvutavad Sámosel poliitikat ja armastust

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Evald Okase muusemis avatakse järgmisel nädalal näitus "Klassiku varju all", mis on eesti kunsti klassiku Malle Leisi tööde näitus, lisatud on mõned tema pereliikmete tööd.

Hiiumaal peetakse 6. augustini tantsufestivali. Tõsi, see on rohkem kui tants.

Marko Mäetamm on näituse tarbeks loonud uue maaliseeria "Summer of War", mis koosneb 2017. aasta protestide ja demonstratsioonide plakatitest, mida Mäetamm esitab 1960ndate esteetilises võtmes. Marge Monko tapeedi-installatsioon vaatleb läbi fotode ja diagrammide beebipillide mõju naiste seksuaalsele vabanemisele ja vaba armastuse liikumisele.

