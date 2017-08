Algab Birgitta festival

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Evald Okase muusemis avatakse järgmisel nädalal näitus "Klassiku varju all", mis on eesti kunsti klassiku Malle Leisi tööde näitus, lisatud on mõned tema pereliikmete tööd.

Hiiumaal peetakse 6. augustini tantsufestivali. Tõsi, see on rohkem kui tants.

Teist korda pälvis festival tänavu mais Euroopa festivalide kvaliteedimärgi – EFFE Labeli (Europe For Festivals, Festivals For Europe), mis omistatakse festivalidele, mis paistavad silma mitmekülgse ja kõrge kunstilise taseme poolest ning on pälvinud nii kohalike ekspertide kui ka rahvusvahelise žürii kiitva hinnangu.

Tänavuse Birgitta Festivali kaugeim külaline on English Touring Opera, kes toob külakostiks ooperiklassika kullafondi kuuluva Giacomo Puccini "Tosca", sellele otsekui vastukaaluks jõuab lavale Anu Lambi julge ja provotseeriv nägemus Giuseppe Verdi "Traviatast". Joseph Haydni imekauni helikeelega oratooriumist "Aastaajad" saab lavastaja Ran Arthur Brauni käe all suurejooneline ja peadpööritavate trikkidega vürtsitatud võimas vaatemäng; balletisõprade südant rõõmustavad aga kindlasti Läti Rahvusballeti lühiballettide õhtu "Boléro…" ning maailma esimene Astrid Lindgreni lastejutustuse "Väikevend ja Karlsson katuselt" ainetel valminud kogupereballett "Karlsson lendab…".

